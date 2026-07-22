Una settimana tra le Dolomiti per l’oratorio

Una settimana tra le Dolomiti: i ragazzi dell’Oratorio di Cornaredo a Carezza.

Oratorio di Cornaredo

Si è conclusa con il rientro nei giorni scorsi la vacanza estiva 2026 dell’Oratorio di Cornaredo e San Pietro all’Olmo, che ha visto protagonisti i ragazzi delle medie e delle superiori nella splendida cornice di Carezza, in Trentino-Alto Adige.

Dolomiti

Per una settimana i giovani hanno vissuto un’esperienza intensa di amicizia, condivisione e crescita umana e spirituale, immersi nella bellezza delle Dolomiti. Le giornate sono state scandite da escursioni sui sentieri di montagna, momenti di gioco, attività di gruppo e occasioni di preghiera, in un clima sereno e coinvolgente che ha favorito la nascita di nuove amicizie e il rafforzamento di quelle già esistenti.

«La montagna è una grande maestra di vita – sottolinea don Giovanni – perché insegna la fatica, la fiducia reciproca, il camminare insieme e lo stupore davanti alla bellezza del creato. In questi giorni i ragazzi hanno potuto sperimentare quanto sia importante sostenersi a vicenda e condividere non solo i momenti di divertimento, ma anche quelli di impegno e di preghiera».

Un ringraziamento particolare è stato rivolto a Suor Regina e agli educatori che hanno reso possibile la vacanza con il loro servizio generoso. Un pensiero speciale è andato anche ai cuochi, che con discrezione e dedizione hanno preparato ogni giorno i pasti per tutto il gruppo, contribuendo a creare un autentico clima di famiglia.

Montagna ed educazione