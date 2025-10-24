Centro estetico ancora chiuso, clienti arrabbiati, ma il legale rassicura: «Nessuna truffa»

Aveva promesso di riaprire sabato 18 ottobre, con tanto di cartello fuori dal negozio e messaggio inviato a tutti i clienti, invece il centro estetico Mirella di via Patrioti 23 a Ossona risulta ancora chiuso. Cresce così la rabbia dei diversi clienti che nei mesi scorsi hanno acquistato pacchetti di servizi di cui non hanno ancora potuto usufruire. Tra loro c’è chi parla di truffa e qualcuno dice di avere anche già sporto denuncia o di avere intenzione di farlo. «Non è un comportamento corretto nei confronti di chi si è fidato – afferma una cliente, che preferisce restare anonima – Io ho anticipato, con fatica, 600 euro e da inizio agosto il centro è rimasto sempre chiuso. Ho contattato più volte il titolare e non ho mai avuto risposte chiare, sempre e solo rinvii dell’ipotetica data di riapertura».

Le rassicurazioni dell’avvocato

Sulla questione interviene il legale del titolare del centro estetico, che pur comprendendo i timori dei clienti che hanno anticipato i soldi per dei servizi, rassicura tutti sul fatto che «non c’è, da parte di Andrea Albanese, alcuna volontà di truffa. Il centro estetico non ha potuto essere aperto prima perché siamo in attesa di un’udienza della Corte d’Appello proprio in merito alla riapertura dell’attività che doveva essere entro metà ottobre, per questo pensava di poter riaprire il 18, ma che è poi stata posticipata al 6 novembre. C’è infatti di mezzo un atto, di cui il titolare non aveva ricevuto notifiche e per il quale quindi non si era difeso prima, al quale abbiamo fatto opposizione tramite ricorso in Corte d’Appello, dato che l’attività per il suo livello dimensionale non può essere sottoposta a quel tipo di provvedimento. Al 99% dopo la data del 6 novembre, quando la Corte d’Appello si pronuncerà in merito, il centro estetico potrà riaprire e riprendere regolarmente la sua attività, quindi i clienti potranno usufruire dei servizi già pagati». Prospettiva questa confermata anche dal titolare stesso, Andrea Albanese: «Purtroppo è una situazione che non dipende da me, speravo di poter riaprire il 18 ottobre, invece bisogna aspettare il 6 novembre». I clienti dovranno portare quindi ancora un po’ di pazienza.