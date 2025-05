25 candeline per la compagnia amatoriale «Mam Tra Insema & Co»

Compie 25 anni la compagnia teatrale amatoriale «Mam Tra Insema & Co», che stasera, sabato 10 maggio, alle 21 al Cine Teatro Agorà di Sedriano presenterà il suo nuovo spettacolo «El vedov allegher», commedia brillante in tre atti di Moreno Burattini, la cui elaborazione in dialetto è opera di Pietro Callegaro.

La storia

«Siamo nati nel 2000 come gruppo di mamme, di qui il nome «Mam Tra Insema» che significa “Mamme messe insieme” – racconta la regista Maria Grazia Crivellaro – Nessuna di noi aveva mai fatto prima teatro, cantavamo nel coro e facevamo il Festival delle mamme. Ci siamo impegnate, appassionate e divertite e ogni anno il teatro è sempre stato pieno per assistere ai nostri spettacoli. La prima commedia del 2000 si intitolava "Con tutto il bene che ti voglio"». Molti spettacoli della compagnia nel corso di questi 25 anni sono stati recitati in dialetto milanese, «che il pubblico apprezza», alternato all’italiano.

La crescita della compagnia

Nel 2008 sono entrati nella compagnia anche quattro ragazzi, oggi cinquantenni, e al nome è stato quindi aggiunto «& Co». «Da quando sono arrivati loro abbiamo cominciato a fare spettacoli con tre tempi. Alcuni spettacoli particolarmente significativi, con i quali abbiamo fatto un salto di qualità, sono stati "Asmodeo el fradel de latt" nel 2008, “El barchet de Boffalora” nel 2010 e il seguito “La sciura Palmira spusa” nel 2013 con ben 22 attori e cinque cambi di scena. “La sciura Palmira spusa” è stata portata in scena solo da noi da quando è stata scritta da Cletto Arrighi a fine Ottocento, proprio per la sua complessità, ed è venuta bene, è stata meravigliosa», ricorda Maria Grazia Crivellaro. Nel 2015 allo spettacolo «Tri vegg cercan miee» a sorpresa «è venuto a vederci in anonimato tra il pubblico l’autore Turrini, che alla fine è salito sul palco e ci ha elogiato dicendo che andava a casa contento perché avevamo arricchito la sua commedia – aggiunge la regista – Per noi è stato un valore aggiunto».

Lo spirito

Attualmente la compagnia conta 15 membri, ognuno con il suo ruolo tra attori, scenografi, addetti a musica e luci, regista, tutti tra i 50 e i 74 anni. «Siamo sempre le stesse persone unite da passione e amicizia, chi è entrato non è più voluto uscire. Non c’è competizione ma ci si aiuta a vicenda e ci divertiamo tanto insieme. Siamo tutte persone responsabili e serie, ma anche scherzose, e ci vogliamo bene, c’è rispetto e amore tra noi. Condividiamo anche i momenti brutti supportandoci, sostenuti anche dal pubblico – racconta Crivellaro – Le parti le do io in base alle caratteristiche personali, in modo che ciascuno possa dare il meglio di sé e anche quando i personaggi sono meno del nostro numero trovo sempre il modo di coinvolgere tutti, ad esempio come presentatori. Da settembre a maggio studiamo, proviamo e poi andiamo in scena». La location degli spettacoli è sempre stata fin dall’inizio il teatro della parrocchia, alla quale in ottica di volontariato sono sempre stati devoluti tutti gli incassi, mentre in due occasioni la compagnia si è esibita anche fuori, a Cazzago e a Mesero.