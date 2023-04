25 aprile: il programma della commemorazione ad Arese

La cittadinanza di Arese è invitata alla celebrazione del 78° anniversario della Liberazione dal nazifascismo che si svolgerà il 25 aprile.

25 aprile: la commemorazione ad Arese

Il 25 aprile, come da tradizione, ci sarà la cerimonia istituzionale con la deposizione delle corone. L’appuntamento è alle 9.30 alla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo per la benedizione delle corone.

Si fa presente che sabato 22 aprile 2023, sarà inaugurata la mostra Per non dimenticare – Contro l‘indifferenza a cura delle studentesse e degli studenti del Liceo Fontana di Arese, in collaborazione con ANPI Arese e Garbagnate M.se che conclude il ciclo di iniziative organizzate in occasione della Festa della Liberazione e Ottantennale degli scioperi del marzo 1943.