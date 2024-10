Sabato 28 Settembre 2024 è stata una giornata da incorniciare per MondoRinnovo, con il centro di Villa Cortese che ha accolto tantissime persone pronte a trascorrere qualche ora tra sorrisi, buon cibo e buona compagnia.

25 anni di attività in festa e sorrisi per il "MondoRinnovo"

Mamme con passeggini, gruppetti di bimbi più grandicelli e famiglie al gran completo hanno colorato Piazza Vittorio Veneto già dalle ore 16 inoltrate. Tra di loro i simpatici Clown del Sorriso Varese, coinvolti anche nelle prove tecniche per lo spettacolo, e tante sfide tra amici al punto-gioco del Tennis Tavolo Parabiago e sulle pedane di freccette del Dart Club Appaloosa. Un bel pomeriggio d’inizio autunno, con un sole ancora caldo e piacevole, tante chiacchiere ai tavolini del bar e il profumo del buon cibo già in preparazione.

Scesa la sera il meteo ha cominciato a fare i capricci: giusto il tempo di uno stacco di danza con protagonista Silvia Olianas e di accogliere gli altri artisti sul palco, l’autunno si è trasformato in inverno d’alta montagna con forti raffiche di vento. Di fatto le condizioni meteorologiche hanno offerto ai comici di Zelig e Colorado ancora più spunti per coinvolgere il bel pubblico presente: Braida, Chiodaroli, Campagna e Della Noce del Big Comedy sono stati veri e propri mattatori, capaci di gestire con tanta professionalità e alla grande la situazione.

Il commento di Federico Urbani di Mondorinnovo

“Oggi abbiamo vissuto sulla nostra pelle cosa può significare abitare una casa con serramenti scadenti o installati male: oltre a bollette da capogiro, un freddo epico!” – commenta Federico Urbani di MondoRinnovo – “A parte le battute siamo tutti molto soddisfatti della partecipazione delle persone, con tanti bambini e adulti coinvolti già nell’intrattenimento e nei giochi. 25 anni sono un compleanno importante e siamo felici di averli festeggiati così, tra tantissimi sorrisi del pomeriggio e le risate a crepapelle della sera, insieme a volti nuovi e alle persone che ci vogliono bene. E poi ricevere la targa dal Comune per celebrare questo anniversario speciale è stato veramente emozionante: grazie al Sindaco Barlocco, la metteremo in bella mostra nella nostra esposizione!”.

Aiutare ogni persona a vivere al meglio

Federico conclude “L’obiettivo più grande per MondoRinnovo è riuscire ad aiutare ogni persona a vivere meglio e lo facciamo con la professionalità, i sorrisi e la serenità della nostra consulenza e grazie alla nostra presenza nel tempo: ci siamo riusciti anche stavolta.”.

Un bel evento, concluso con tante persone che incuranti del freddo si sono messe subito in fila per una foto con il loro personaggio preferito. L’azienda non esclude altri appuntamenti così, altre piacevoli iniziative nel prossimo futuro.

Fotografie a cura di Francesco Morello