Una “maratona” di 24 ore di raccolta rifiuti abbandonati. In occasione della Festa delle Ciliegie, l’associazione Bareggio Pulita promuove un evento da Guinness dei Primati.

24 ore non stop di raccolta dei rifiuti per un record da Guinness

Alle 11 di sabato 1° giugno partirà da piazza Cavour la prima staffetta, alle 11 di domenica 2 giugno terminerà il lavoro l’ultima. I partecipanti verranno divisi in dodici gruppi che faranno turni di 2 ore ciascuno lungo un percorso prestabilito. L’evento è aperto a tutti coloro che vogliono vivere un’esperienza all’insegna del divertimento per una buona causa: la tutela del nostro territorio. La partecipazione è gratuita.

Per iscrizioni https://forms.gle/xSLPaLGPs2aNn3rX6, per informazioni 378.0653655.

In fase di iscrizione, ognuno può comunicare la fascia oraria che preferisce: ogni “staffetta” sarà coordinata da un volontario di Bareggio Pulita e sarà presente uno staff di assistenza.

La missione di Bareggio pulita

Da due anni i volontari di Bareggio Pulita, associazione apolitica e slegata da qualsiasi bandiera, sono operativi ogni due sabati per raccogliere i rifiuti abbandonati, principalmente nelle periferie di Bareggio, nelle aree industriali, nei fontanili e nelle campagne. Dalla prima uscita hanno raccolto quasi 27 tonnellate:

“Siamo un gruppo molto affiatato, che attualmente ha circa 40 volontari operativi dai cinque agli oltre 70 anni – spiega Matteo Vai, vicepresidente dell’associazione -. Quando usciamo ci divertiamo tantissimo, questo è lo spirito del nostro gruppo”. Ma com’è nata l’idea della “maratona” di raccolta rifiuti? “E’ venuta a me in una notte di marzo – aggiunge Matteo Vai -. Ne ho parlato subito con mia moglie Cristina, presidente dell’associazione, che è stata subito entusiasta. Idem il nostro gruppo. Ci siamo documentati e nel mondo nessuno ha mai fatto una ‘pazzia’ del genere: questo ci ha dato ancora più spinta”. La risposta della cittadinanza finora è stata molto buona: “Abbiamo già 130 partecipanti – conclude il vicepresidente – e questo è molto importante perché ci permette di accendere i riflettori su un tema molto importante”.

La manifestazione è patrocinata dal Comune: “Ringrazio Bareggio Pulita per questa bella iniziativa e soprattutto per il suo costante impegno per il decoro del nostro territorio – dichiara il sindaco Linda Colombo -. Come dico sempre, questa associazione, nata spontaneamente e cresciuta col passaparola, rappresenta un bellissimo esempio di volontariato civico: persone mosse dalla volontà di non vedere più il nostro paese deturpato dagli incivili si sono rimboccate le maniche e sono passate dalle parole ai fatti. Invito tutti a partecipare a questa ‘maratona’ e soprattutto a unirsi a Bareggio Pulita anche per le iniziative future”.