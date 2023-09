Nuovo polo scolastico: i lavori procedono spediti, sarà pronto a inizio gennaio

Proseguono secondo cronoprogramma i lavori di costruzione del nuovo polo scolastico di via 4 Novembre a Inveruno.

Il nuovo polo scolastico sarà pronto nei primi giorni di gennaio 2024

Sono stati completati tutti gli edifici nella parte strutturale e si sta procedendo con la posa degli impianti e dei serramenti. Gli impianti di riscaldamento/raffrescamento saranno altamente performanti per avere edifici ecosostenibili.

L’assessore ai Lavori pubblici Maria Zanzottera spiega:

"In ultimo saranno posati i pavimenti che sono in legno di rovere ovunque eccetto che nei bagni e nelle mense dove verrà posato gres porcellanato . Nelle palestre i pavimenti saranno in linoleum regolamentare come da prescrizione del Coni. I lavori procedono secondo il timing prestabilito e la scuola dovrà essere consegnata nei primi giorni di gennaio 2024".

In dirittura d'arrivo anche i lavori alla primaria e alla palestra di Furato

Sempre in ambito di lavori pubblici si stanno completando gli ultimi interventi di efficientamento energetico sulla scuola primaria e la palestra di Furato. Si stanno installando le pompe di calore, una per ogni edificio, mentre sul tetto della palestra verranno posizionati pannelli fotovoltaici.

E' sempre l'assessore Zanzottera a fare il punto:

"Su questi edifici della frazione sono stati fatti investimenti enormi. I lavori sono stati coperti da finanziamenti statali finalizzati alla sostenibilità energetica, e in questi anni sono stati ottenuti e spesi 350mila euro in totale. I lavori eseguiti vanno nell’ottica del risparmio energetico, con beneficio economico sulla bolletta, ma anche dell’attenzione all’ambiente perché ci saranno meno emissioni inquinanti".

Sempre in ambito di efficientamento energetico è partito l’intervento di sostituzione delle chiusure verticali trasparenti della sala vetrate e sala relax del palazzo comunale di via Marcora. Anche questo lavoro è finanziato con contributo statale di 70mila euro, nell’ambito dei fondi per interventi volti al risparmio energetico degli edifici pubblici.