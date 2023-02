Il Milan club di New York ospite a Cuggiono

Il Milan club Cuggiono ha incontrato un gruppo di tifosi del Milan club New York.

Milan club: "gemellaggio" tra quello di Cuggiono e quello di New York

Il club locale fa parte di Aimc (Associazione italiana Milan clubs) che permette di creare contatti fra i club presenti in Italia e nel mondo. Così i cuggionesi hanno stretto amicizia con quello di New York, che ha sede nella 33esima Strada all’ombra dell’Empire State Building. Gli americani domenica 29 gennaio 2023 sono venuti a Milano per assistere alla partita e per i tifosi newyorkesi è stata l’occasione per visitare la sede del club cuggionese

I tifosi rossoneri sono stati accolti dal sindaco in Villa Annoni

Antonio Albrizio, presidente del club che riunisce i tifosi rossoneri di Cuggiono, spiega:

"Siamo stati invitati nella sede comunale e gli americani hanno visitato Villa Annoni, ammirando la bellezza dei saloni. Contenti dell’accoglienza ricevuta hanno donato al sindaco Giovanni Cucchetti la sciarpa del Milan Club New York, che si aggiunge a quella regalatagli dal nostro club".

Ad accogliere gli americani anche Francesco Alemani, consigliere delegato ai rapporti con comunità cuggionesi all’estero.