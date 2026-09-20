145mila euro per il campo sportivo «Angelo Moratti»

In arrivo 145mila euro per il campo da calcio «Angelo Moratti» di Ossona. Ad annunciarlo è il sindaco Giovanni Venegoni: «Una bellissima notizia per Ossona e per tutti i nostri ragazzi che ogni settimana vivono il nostro campo sportivo “Angelo Moratti” – afferma – Grazie ai 5 milioni di euro stanziati da Regione Lombardia nell’ultima approvazione di bilancio per il bando dedicato agli impianti sportivi, la domanda presentata dal Comune di Ossona nel luglio 2025 è stata ammessa e ci è stato riconosciuto un contributo di 145mila euro».

La riqualificazione degli spogliatoi

Queste risorse permetteranno all’Amministrazione comunale di «riqualificare e sistemare gli spogliatoi del campo da calcio “Angelo Moratti”, mettendo a disposizione dei nostri giovani uno spazio più adeguato, funzionale e decoroso – spiega il primo cittadino – È un risultato che ci rende particolarmente felici perché investire nello sport significa investire nei nostri ragazzi: significa dare loro luoghi migliori dove allenarsi, stare insieme, crescere e imparare i valori dello sport e del fare squadra. Continuiamo a lavorare per il nostro paese, cercando opportunità e finanziamenti e trasformandoli in interventi concreti per la nostra comunità».