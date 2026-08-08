130mila euro stanziati al teatro civico de Silva da Fondazione Cariplo

«Un nuovo successo che premia il lavoro compiuto sul fronte musicale e sulle nuove produzioni». Ha usato queste parole l’assessore alla Cultura Valentina Giro per commentare lo stanziamento di 130mila euro fatto da Fondazione Cariplo a favore del teatro civico de Silva di via Castelli Fiorenza.

Il progetto inserito nel bando “Ponti Culturali” di Fondazione Cariplo

Progetto inserito nel bando Ponti culturali. «Il progetto nasce dal filo conduttore delle azioni del Teatro Civico: la cultura, per generare valore, deve poter raggiungere tutti – afferma Fiorenzo Grassi, Direttore della Fondazione Teatro di Rho – L’opera lirica, spesso percepita come un linguaggio distante, complesso o riservato a pochi, viene qui riportata al centro della vita collettiva come patrimonio comune, capace di parlare alle emozioni, alla memoria e alla sensibilità di pubblici diversi».

Giovani, famiglie, scuole, associazioni, cittadini curiosi e nuovi spettatori grazie a questo progetto sono invitati a entrare in relazione con la lirica non come spettatori passivi, ma come parte attiva di un percorso di scoperta. «La forza del progetto sta nel suo sguardo plurale – prosegue Grassi – Il pluralismo non è soltanto un obiettivo dichiarato, ma il principio che orienta l’intero percorso: rendere il teatro un luogo capace di accogliere identità, generazioni, esperienze e provenienze differenti. La collaborazione con scuole, biblioteche, associazioni e realtà del territorio diventa così una leva fondamentale per costruire relazioni durature, superare barriere economiche e simboliche e promuovere una partecipazione culturale più ampia e consapevole». Due i titoli proposti nella stagione 2026-2027, attorno ai quali prenderanno forma guide all’ascolto, laboratori, incontri divulgativi, prove aperte e attività diffuse nel territorio, pensate per accompagnare il pubblico dentro il linguaggio dell’opera e renderlo più vicino, comprensibile e vivo.

L’assessore Valentina Giro: “Il nostro teatro ha conquistato ormai uno spazio importante nel panorama dell’area milanese”

«Il Comune di Rho ha sostenuto la partecipazione al bando di Fondazione Cariplo e l’esito rappresenta un altro successo per la sala di piazza Jannacci – commenta l’assessore alla Cultura e al Teatro Valentina Giro – Il nostro teatro ha conquistato ormai uno spazio importante nel panorama dell’area milanese e questo riconoscimento lo conferma: il legame con il territorio si rafforza con questi progetti che guardano alle scuole e ai giovani. L’interesse per la lirica è stato manifestato fin da subito e sono nate anche produzioni innovative: l’acustica della sala rende tutto più attrattivo e quanto finora avviato spinge a proseguire su questa linea». Il teatro di Rho, dunque, si propone come un luogo in cui la bellezza non resta confinata al palcoscenico, ma diventa esperienza condivisa, strumento di inclusione e possibilità concreta di crescita collettiva. Non solo lirica, dal prossimo mese di settembre ripartirà anche il cartellone degli spettacoli che anche nella stagione 2026-2027 farà salire sul palcoscenico numerosi artisti che proporranno i loro spettacoli.