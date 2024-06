130 anni di Corpo Musicale a San Pietro all'Olmo

La pioggia non ha rovinato il concerto del 130° anniversario del Corpo Musicale San Pietro all'Olmo.

Corpo musicale di San Pietro all'Olmo

Nel pomeriggio di sabato 22, infatti, viste le previsioni meteo per la serata, don Giuliano Mattiolo ha invitato il Corpo Musicale a tenere in chiesa parrocchiale il concerto delle quattro bande, previsto inizialmente in piazza Chiesa vecchia.

130° anniversario

Così, mentre fuori dalla chiesa cominciavano a cadere le prime gocce di pioggia, alle 21 il Corpo Musicale «San Carlo» di Cassinetta di Lugagnano ha dato inizio alle esibizioni, sotto la guida del maestro Massimo Oldani. A seguire, il Corpo Bandistico «Santa Cecilia» di Lissone, diretto dal maestro Roberto Turriani, il Corpo Musicale «San Marco» di Marcallo con Casone, diretto dal maestro Umberto Oldani e, infine, la festeggiata banda sanpietrina, sempre sotto la guida del maestro Turriani.

120 musicanti in chiesa

Lo stesso maestro ha poi diretto il brano finale, «Pomp and circumstance», suonato insieme dalle quattro bande, in un unico grande ensemble di più di 120 musicanti.

Le bande ospiti sono state omaggiate con una targa ricordo dell'evento e con il libro sulla storia del Corpo Musicale.

Alla manifestazione erano presenti il sindaco Corrado D'Urbano e il vice sindaco Dario Ceniti.

La serata si è poi conclusa con un rinfresco presso la sede del Corpo Musicale.