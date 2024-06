Gli Alzheimer Cafè del Rhodense salutano l'estate

Gli «Alzheimer Cafè» del Rhodense si sono ritrovati al Centro Melograno per salutare l’estate.

Al Centro Melograno

Nella mattinata di sabato scorso le famiglie coinvolte nei cafè sono state accolte ed ospitate dai volontari Auser Cornaredo che si prendono cura del cafè di Cornaredo da anni.

L’evento è stato organizzato e promosso dai volontari che rappresentano la vera colonna portante dei cafè dedicando tempo, energie e tanto cuore ad ogni persona avendo presente che è nell’incontro e nella relazione che si affrontano fatiche e si supera lo stigma.

Alzheimer Cafè

Gli Alzheimer cafè sono una rete che accoglie domande di famiglie del territorio Rhodense che trovano nel cafè accoglienza, ascolto e risposte importanti per affrontare la malattia. Nei cafè sono coinvolti professionisti sanitari (medici, psicologi, assistenti sociali, infermieri) e non sanitari (arteterapeuti, musicoterapeuti, Pet Therapy, yoga della risata) tutti con comprovate competenze e conoscenze della malattia.

Supporto concreto nella quotidianità

La dott.ssa Chiara Tenconi coordinatrice insieme ad Angela Fioroni dei cafè del Rhodense racconta come queste realtà da anni si caratterizzino «per essere vicini alle famiglie in contesti “non ospedalizzati”, di prossimità e inseriti nel tessuto sociale del paese, capaci di dialogare con associazioni e di creare progetti che animano la cittadinanza (il Giardino In Fiore nasce proprio dall’idea di familiari che frequentano il cafè di Cornaredo). Le persone ammalate e i loro famigliari trovano supporto concreto nella gestione della vita quotidiana, ascolto e opportunità per vivere esperienze uniche. La giornata di sabato si è aperta con una calorosa accoglienza di tutti gli invitati seguita dall’esibizione del corpo musicale di Cornaredo che è riuscito a raggiungere gli affetti e i ricordi di tutti, creando un momento significativo e divertente. Una delle peculiarità del Melograno di Cornaredo è la presenza di un ampio giardino (Alzheimer in Fiore) desiderato e curato dai familiari e volontari del cafè di Cornaredo ma anche dalle persone che vivono presso il Melograno o che lo frequentano per partecipare alle attività proposte. Oltre alla possibilità di prendersi cura di piante, fiori, erbe aromatiche, dallo scorso anno, il giardino ospita un interessante percorso sensoriale, a piedi nudi ci si lascia attraversare da sensazioni attivate dalle diverse superfici tattili che compongono il percorso, si vivono momenti allegri, rilassanti e unici. Il momento dell’aperitivo è stata l’occasione per salutarsi e darsi l’arrivederci a settembre. Musica e convivialità, da sempre amiche dei cafè, hanno fatto da cornice all’evento promuovendo condivisione, alleggerendo gli animi e creando legami. Un grazie particolare ai volontari Auser di Cornaredo, i quali hanno accolto le oltre 150 persone giunte dai Cafè del Rhodense con grande disponibilità nel predisporre il giardino in modo non solo accogliente, ma in grado di favorire incontri e scambi di esperienze fra persone partecipanti a Cafè diversi».