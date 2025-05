101 anni per Giuseppina Maria Rosa, da quattro anni la più anziana del paese

«Un traguardo speciale. Buon compleanno Rosa Giuseppina: ben 101 anni». L’annuncio arriva dal sindaco Arconte Gatti che, per un’occasione così importante, ha fatto visita alla concittadina ultracentenaria insieme agli assessori Simona Giudici e Claudio Zara per farle gli auguri e portarle un pensiero a nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la comunità. «101 anni vissuti con entusiasmo, amore e cura della famiglia e delle tante persone che le vogliono bene – afferma il primo cittadino - Un esempio e un punto di riferimento per tutti noi».

La sua vita

Giuseppina Maria Rosa, da tutti conosciuta come Pina, è da quattro anni la persona più anziana del paese e lunedì 26 maggio ha spento una candelina in più. Nata e vissuta a Magnago per trent’anni, ha studiato fino alla quinta elementare, poi all’età di 12 anni ha cominciato a fare la sarta e in seguito ha lavorato nelle tessiture Ferrario e Radici di Magnago. Nel 1955, quando aveva 31 anni, si è sposata con Luigi Torretta e si è trasferita a Vanzaghello, dove sono nati i suoi due figli e dove oltre a occuparsi della famiglia ha continuato a coltivare le sue passioni: le amicizie, il cucito, il lavoro a maglia coi ferri e il giardinaggio.