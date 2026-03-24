Sabato 28 marzo scatta l’ora della Terra. Anche quest’anno, il territorio dell’Alto Milanese risponde con forza all’appello del WWF, confermando una sensibilità ambientale in costante crescita che attraversa i confini comunali per farsi impegno collettivo.

Wwf e l’Heart hour: adesione di tre comuni dell’Alto milanese

Claudio Pio Clemente, Responsabile Territoriale del WWF, annuncia con orgoglio l’adesione ufficiale di tre importanti realtà locali: i Comuni di Legnano, Canegrate e San Giorgio su Legnano.

I gesti simbolici: il buio che illumina il futuro

In occasione della “Sessanta minuti di buio” (dalle 20:30 alle 21:30), i tre comuni spegneranno le luci dei loro luoghi simbolo, unendosi a migliaia di città in tutto il mondo in un mosaico di oscurità consapevole:

Legnano: Spegnerà le luci di Palazzo Malinverni, sede storica del Comune e cuore pulsante della vita cittadina;

Canegrate: Vedrà lo spegnimento dell’illuminazione esterna del Municipio e della suggestiva fontana di piazza Matteotti, trasformando il centro del paese in uno spazio di riflessione silenziosa.

San Giorgio su Legnano: Parteciperà con lo spegnimento simbolico dell’illuminazione di un monumento cittadino, a testimonianza del legame profondo tra la memoria storica e la responsabilità verso le generazioni future.

Il commento di Clemente

“La partecipazione di questi comuni non è solo un atto simbolico, ma il segnale di una rete territoriale che sta crescendo e consolidandosi” dichiara Claudio Pio Clemente. “Vedere Legnano, Canegrate e San Giorgio procedere compatti verso una visione di futuro più sostenibile è la prova che la tutela del clima è diventata una priorità condivisa, un linguaggio comune che unisce le nostre amministrazioni e i cittadini in un fronte unico contro l’emergenza climatica.”

Cos’è Earth Hour? Obiettivi e Significato

Earth Hour (L’Ora della Terra) è la più grande mobilitazione globale del WWF contro il cambiamento climatico. Nata a Sydney nel 2007, l’iniziativa si è trasformata in un evento planetario senza precedenti, capace di coinvolgere milioni di persone, istituzioni e imprese in oltre 190 paesi e territori.

Il cuore dell’evento è lo spegnimento simbolico delle luci per un’ora, ma l’obiettivo è generare un impatto che duri 365 giorni l’anno:

Sensibilizzazione: Ricordare che ogni piccola azione, se moltiplicata, ha il potere di influenzare il destino del riscaldamento globale.

Tutela della Biodiversità: Mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici per proteggere gli ecosistemi fragili, essenziali per la nostra stessa sopravvivenza.

Appello ai Governi: Sollecitare l’adozione di politiche energetiche radicalmente più “green”, accelerando la transizione verso le fonti rinnovabili e l’efficienza.

Perché è fondamentale l’adesione dell’Alto Milanese?

Per Legnano, Canegrate e San Giorgio su Legnano, aderire a Earth Hour significa riconoscere che la sfida climatica si vince partendo dal territorio. L’adesione di questi comuni non è casuale: rappresenta il culmine di un percorso di consapevolezza che vede le amministrazioni locali in prima linea nella gestione virtuosa delle risorse energetiche urbane e nella promozione di una cultura del risparmio.

In un territorio densamente urbanizzato come l’Alto Milanese, l’uso consapevole dell’energia e la lotta all’inquinamento luminoso diventano pilastri fondamentali per migliorare la qualità della vita. Partecipando a Earth Hour, questi comuni si fanno ambasciatori di un messaggio chiaro: la transizione ecologica non è un concetto astratto o lontano, ma una pratica quotidiana fatta di scelte oculate e cura del bene comune.