Via Dei Boschi si trasformerà in un’oasi della natura

Via Dei Boschi di Nerviano pronta a trasformarsi con il Progetto Forestami.

Via Dei Boschi, pronta la trasformazione

Intervento di forestazione urbana in paese. Dove? In via Dei Boschi a Nerviano (situata lungo il corridoio verde che collega il Parco dei Mulini a quello del Roccolo e che sarà completamente riqualificata) sarà attuato un nuovo progetto, sviluppato da Comune e Fondazione Forestami e il Politecnico di Milano. E’ in questa via, su una superficie complessiva di oltre 20mila metri quadrati, che saranno messi a dimora quasi 2mila piante tra alberi e arbusti.

Il progetto

“Grazie a questo intervento, negli anni, nasceranno nuove zone d’ombra, spazi più freschi e accoglienti durante i mesi estivi, oltre a nuovi habitat per la biodiversità fondamentali per la fauna locale e per la qualità ecologica del territorio”, spiega il sindaco Daniela Colombo.

Al centro dell’area sorgeranno due nuove porzioni boscate di oltre 7.500 metri quadrati che rappresenteranno un polmone verde di connessione tra le diverse zone del quartiere. Il percorso ciclopedonale esistente sarà ridisegnato e reso più accogliente grazie alla posa di un filare di alberi che garantiranno ombra e comfort ai cittadini che lo percorrono. Nella parte rivolta verso l’area industriale sarà invece realizzata una siepe arbustiva di schermatura che contribuirà a mitigare l’impatto visivo e acustico delle attività produttive, rendendo l’intero contesto più armonioso. A queste trasformazioni si aggiungerà l’inserimento di prati fioriti, pensati per favorire la presenza di insetti impollinatori e incrementare il valore naturalistico dell’area.

“Siamo orgogliosi che Nerviano faccia parte di un programma di respiro metropolitano ed europeo che ha l’obiettivo di rendere il nostro territorio più sostenibile e resiliente di fronte ai cambiamenti climatici” le parole del sindaco.