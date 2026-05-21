l’Amministrazione comunale di Arese è pronta a siglare un nuovo patto di collaborazione che prevede l’avvio di una “Area Bee”, un progetto innovativo che, entro fine mese, vedrà l’installazione e la gestione di un’arnia didattica nell’area verde di via Pertini. Una volta operativa, l’Area Bee diventerà il punto di partenza per una serie di appuntamenti e visite guidate curati da esperti apicoltori e divulgatori ambientali.

Un’arnia didattica ad Arese per biodiversità, api e formazione ambientale

“La sostenibilità ambientale è uno dei temi che ci sta a cuore e l’avvio di questo progetto si avvicina a un impegno che avevamo assunto nel nostro programma elettorale, ovvero quello di progettare corridoi ecologici delle api per stimolare la biodiversità. Questo perché la natura deve tornare a essere protagonista dei nostri spazi comuni. L’Area Bee nasce dalla proposta di un giovane Biotecnologo e Perito in Biotecnologie Ambientali, che si è reso disponibile anche a guidare percorsi di educazione ambientale per i nostri ragazzi e per le famiglie. A lui e a quanti vorranno unirsi va il nostro ringraziamento, perché la tutela dell’ambiente è una sfida da affrontare insieme”, queste le parole del sindaco Luca Nuvoli e dell’assessora alla Partecipazione e cittadinanza attiva Denise Scupola. “Con questo intervento non ci limitiamo a proteggere l’ambiente e a salvaguardare insetti preziosi per il nostro ecosistema, ma a restituire alla cittadinanza lo spazio verde al termine di via Pertini: un’area di proprietà pubblica dedicata a progetti speciali”, hanno aggiunto l’assessora alla sostenibilità ambientale Margherita Corsi e l’assessora alla Tutela e diritti degli animali Paola Pandolfi.

Un’arnia didattica per la biodiversità

La presenza delle api e il loro stato di salute forniscono dati preziosi sulla qualità dell’aria e dell’ecosistema locale, quindi, l’idea all’origine di questa iniziativa è trasformare un angolo di Arese in un polo di osservazione naturale per monitorare la salute dell’ambiente e riavvicinare i cittadini alla natura. L’Area Bee, infatti, sarà anche un luogo di formazione dove saranno attivati percorsi di educazione ambientale aperti a tutta la cittadinanza: in Biblioteca ospiteremo anche laboratori didattici per i più piccoli, che potranno scoprire da vicino il complesso mondo dell’alveare, e momenti di approfondimento per gli adulti sui temi della sostenibilità e della tutela degli insetti impollinatori.

Il primo appuntamento coi piccoli è previsto per martedì 26 maggio alle 17.30 in Biblioteca.

I bambini assembleranno e decoreranno la loro arnia con tempere, pennarelli e… tantissima fantasia! Potranno scoprire da vicino i bombi e costruire insieme un rifugio per api selvatiche. L’iniziativa è per bambini 7-10 anni (età suggerita) e ci si può già prenotare telefonando al n. 02 93527383 – 386.