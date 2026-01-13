Venerdì 16 gennaio, alle ore 21, l’Auditorium comunale di Arconate (via Montello 1) ospiterà la serata pubblica “Flora e fauna del Parco delle Roggìe”, un incontro dedicato alla conoscenza e alla valorizzazione del PLIS e alla presentazione del nuovo sito web del Parco.

Una serata dedicata alla presentazione del Parco delle Roggie

La serata si aprirà con l’introduzione del Sindaco di Arconate, Mario Mantovani, successivamente è previsto anche l’intervento del Presidente del Parco del Ticino, Ismaele Rognoni. A seguire, il direttore del Parco, Claudio De Paola presenterà il nuovo sito web del Parco delle Roggie, mentre Caterina Cullati approfondirà il tema della flora e della fauna del PLIS, con particolare attenzione alle sfide della conservazione e della gestione sostenibile.

Grazie alla convenzione attivata nel 2024 con il Parco Lombardo della Valle del Ticino, le amministrazioni di Arconate, Dairago e Magnago hanno dato avvio a una nuova fase di gestione del Parco delle Roggìe, iniziando a lavorare proprio dalla sua identità e riconoscibilità fra la cittadinanza. Situato nella porzione nord-occidentale della Città Metropolitana di Milano e adiacente al Parco Regionale della Valle del Ticino, il Parco delle Roggìe si estende su una superficie di 508 ettari e coinvolge i quattro suddetti Comuni, con Arconate capofila della convenzione di gestione. Un’area a forte prevalenza boscata, che rappresenta un prezioso corridoio ecologico tra la Valle del Ticino e la Valle dell’Olona.

La collaborazione fra enti

“Il Parco delle Roggìe dimostra come, quando le istituzioni lavorano insieme con visione e responsabilità, la tutela ambientale diventi anche governo del territorio- dichiara il Presidente Ismaele Rognoni -. La collaborazione tra enti locali e Parco regionale non è un atto formale, ma una scelta politica concreta che rafforza la rete ecologica, valorizza le identità locali e costruisce prospettive di lungo periodo. Far conoscere questi luoghi significa renderli più tutelati, più vissuti e più centrali nelle politiche territoriali. È su questo metodo – fatto di cooperazione, competenze e affidabilità istituzionale – che il Parco del Ticino continuerà a essere un punto di riferimento per i Comuni e per le comunità”.

Il Parco delle Roggìe- in quanto Parco Locale di Interesse Sovracomunale afferente alla Macroarea 9, che ha come Parco regionale di riferimento il Parco Lombardo della Valle del Ticino secondo la legge regionale n. 28/2016 – l’11 gennaio 2024 ha stipulato una convenzione con il Parco del Ticino.

“I tre Comuni – aggiunge Claudio De Paola, Direttore del Parco del Ticino – hanno intrapreso questa strada per essere affiancati e supportati nella gestione del parco locale istituito sul proprio territorio, attingendo all’esperienza maturata da un ente quale il Parco del Ticino, che tuttavia non si sostituisce a loro. La convenzione prevede, infatti, un supporto nello sviluppo di alcuni aspetti prioritari per la valorizzazione del Parco delle Roggìe quali la realizzazione di un sito web, la promozione di una maggiore fruizione del territorio attraverso percorsi ciclo-pedonali tematici, il disincentivo all’abbandono dei rifiuti, la progettazione di proposte di educazione ambientale coordinate, interventi di miglioramento forestale e la programmazione di eventi rivolti alla cittadinanza.”

Nei prossimi mesi è previsto un ciclo di incontri pubblici, uno per ogni Comune del Parco delle Roggìe, per presentare il nuovo sito web, una delle prime azioni realizzate grazie alla convenzione con il Parco del Ticino, e raccontare alcune delle peculiarità e delle potenzialità che contraddistinguono il territorio del PLIS delle Roggìe, per invogliare sempre più persone a fruirne e valorizzarlo.