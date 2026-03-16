Sabato 14 marzo i cittadini hanno partecipato numerosi a una piantagione collettiva, contribuendo attivamente alla messa a dimora delle nuove specie arboree e arbustive previste dal progetto

Prosegue l’impegno di Forestami per aumentare il verde e migliorare la qualità ambientale dei territori metropolitani. A Bareggio prende forma un nuovo intervento di forestazione nello spazio agricolo di via De Gasperi, nella parte nord-ovest del territorio comunale, tra il sistema industriale e l’area urbanizzata.

Un nuovo bosco con 2400 piante a Bareggio grazie a Forestami

Sabato 14 marzo i cittadini hanno partecipato numerosi a una piantagione collettiva, contribuendo attivamente alla messa a dimora delle nuove specie arboree e arbustive previste dal progetto.

“Abbiamo aderito convintamente al progetto Forestami per dare a Bareggio un nuovo polmone verde, che porterà benefici importanti per la nostra comunità in termini di sostenibilità ambientale. Siamo orgogliosi di questo risultato e continueremo a lavorare per una Bareggio sempre più vivibile. Ringrazio tutti i cittadini, grandi e piccoli, che hanno partecipato con entusiasmo aiutandoci nella piantumazione: la vostra presenza ha reso questa giornata una bella festa!” ha dichiarato il Sindaco di Bareggio Linda Colombo.

Il progetto Forestami in via De Gasperi a Bareggio, volto a migliorare il benessere fisiologico e sociale del quartiere, interessa una grande area che si estende tra la campagna, il tessuto residenziale e il sistema industriale e si distingue per il suo valore ecologico e ambientale. Questa qualità è garantita dall’ampia superficie a prato, da anni gestita con sfalci ridotti, che favorisce la biodiversità e la naturalità del luogo.

GUARDA LA GALLERY (5 foto) ← →

Due nuovi impianti forestali

L’intervento mira a rafforzare e valorizzare queste potenzialità attraverso l’inserimento di due impianti forestali, che svolgono anche una funzione di mitigazione rispetto alla piattaforma ecologica. Il progetto prevede inoltre la realizzazione di percorsi e filari alberati che renderanno lo spazio più accessibile e fruibile, consentendo di raggiungere un luogo raccolto e silenzioso ai margini della campagna, sotto la chioma del grande platano monumentale.

La piantagione, a cura della Cooperativa Demetra, interessa una superficie complessiva di oltre 17.500 metri quadrati, e prevede la messa a dimora di 2.440 piante, di cui 1.480 alberi e 960 arbusti.

Tra le realizzazioni principali: un filare di 40 alberi composto da cerri e pioppi bianchi e un’area boscata con alberi di tiglio selvatico, noce bianco, roverella, cerro e pioppo tremulo, affiancati da arbusti come corniolo, sanguinella, rosa canina e berretta del prete.