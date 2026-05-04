Un kit di benvenuto per i nuovi nati

Un kit di benvenuto per tutti i neonati di Bareggio.
Un kit di benvenuto per tutti i bebè in farmacia comunale
Prende il via oggi, lunedì 4 maggio, l’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale insieme ad Amaga, che gestisce la farmacia comunale di via De Gasperi. Al momento della registrazione del bambino all’Ufficio Anagrafe, i genitori riceveranno una card che permetterà di ritirare gratuitamente un “Kit Bebè” con alcuni omaggi e una tessera che garantisce uno sconto del 10% su tutti i prodotti per la puericultura fino al compimento del terzo anno di età. Le famiglie dei bambini nati dall’1 gennaio 2026 fino a ieri, domenica 3 maggio, potranno ritirare la card all’Ufficio Informazioni situato all’ingresso del comune.
“Un piccolo sostegno economico per i neo-genitori”
Il sindaco Linda Colombo afferma:
“Un ringraziamento ad Amaga per questa iniziativa. È una misura dedicata alla prima infanzia che si aggiunge al Buono Natalità, erogato ogni anno alle famiglie dei bambini nati o adottati: un piccolo sostegno economico per i neo-genitori che vuole essere anche un nostro ‘benvenuto’ ai nuovi nati”.