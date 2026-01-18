Torna il contest per gli studenti “Custodi della Terra”

“Custodi della Terra”, è il concorso organizzato nell’ambito dell’Accordo di Collaborazione siglato tra la Cooperativa Latte Abbiatense, il Comune di Albairate e l’I.C. “Erasmo da Rotterdam” per la realizzazione di un comune programma di azione di educazione ambientale e alla sostenibilità rivolto agli studenti frequentanti le scuole del territorio.

In ricordo di Mario De Vecchi

L’iniziativa intende celebrare la memoria di Mario De Vecchi, presidente fondatore della Cooperativa Latte Abbiatense. Il concorso è rivolta agli studenti di tutte le classi della scuola primaria e secondaria degli istituti del territorio dell’Abbiatense.

Per partecipare, gli studenti dovranno riflettere sugli obiettivi 3 e 13 dell’Agenda Onu 2030 (Obiettivo 3: Salute e Benessere (assicurare una vita sana e promuovere il benessere per tutti a tutte le età) e Obiettivo 13: Lotta contro il cambiamento climatico (adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e i suoi impatti) e realizzare un elaborato che dimostri la comprensione delle principali problematiche locali e/o mondiali relative ai cambiamenti climatici e sottolinei l’importanza delle buone prassi necessarie per combatterne le conseguenze e promuovere salute e benessere per tutti e per tutte le età.

Premiazione il 24 maggio

Ogni elaborato dovrà essere consegnato all’Ufficio Protocollo o Biblioteca del Comune di Albairate entro lunedì 11 maggio 2026. La Cooperativa Latte Abbiatense ha stanziato un montepremi di mille euro da ripartire tra le prime 3 classi classificate delle scuole primarie e le prime tre classificate delle scuole secondarie partecipanti. La cerimonia di premiazione dei vincitori si terrà domenica 24 maggio 2026, in Corte Salcano.