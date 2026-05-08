Le piantine potranno essere ritirate anche in tre Comuni di Altomilanese e Abbiatense: Casorezzo, Cusago e Vermezzo con Zelo

Forestami, il progetto di forestazione urbana con l’obiettivo di incrementare la tree canopy cover (ovvero la superficie coperta dalle chiome arboree) della Città metropolitana di Milano attraverso la piantagione di 3 milioni di alberi, lancia una nuova edizione di Custodiscimi, l’iniziativa promossa da Legambiente Lombardia, realizzata con il sostegno di Fondazione Alia Falck, che prevede l’affido temporaneo di una piantina forestale (una giovane pianta, per lo più di specie arborea) ai cittadini di Milano e della Città metropolitana.

Torna Custodiscimi: aperte le iscrizioni per l’iniziativa di Forestami

Tra i Comuni coinvolti, ce ne sono anche alcuni dell’Altomilanese e dell’Abbiatense come Casorezzo, Cusago e Vermezzo con Zelo.

2.500 piantine forestali, donate dal Vivaio Forestale Regionale di ERSAF (Curno, BG), attendono i “custodi del verde”, che se ne prenderanno cura fino a novembre, custodendo e seguendo la sua crescita nella prima delicata fase, e contribuiranno così alla foresta urbana di domani.

Quest’anno Custodiscimi sarà affiancato da una rassegna di appuntamenti con iniziative, eventi e incontri disseminati in molti luoghi della Città metropolitana. Inoltre, questa edizione di Custodiscimi si arricchisce anche di un progetto dedicato agli adolescenti tra i 13 e i 19 anni improntato sul rapporto tra natura e benessere psico-fisico con laboratori, incontri ed esperienze, a cura di Magma Impresa Sociale.

Come prenotare la piantina

Per partecipare è necessario candidarsi come custode e fare richiesta della piantina da custodire (fino ad esaurimento disponibilità) sulla pagina web di Custodiscimi, compilando il form che consente di scegliere il luogo dove ritirare la piantina sabato 16 maggio, presso uno dei 9 Municipi del Comune di Milano o in uno dei 9 comuni della Città metropolitana selezionati, dalle ore 10 alle 13.

Prendersi cura della piccola pianta sarà una sfida e un impegno per i custodi che potranno affidarsi ai preziosi consigli e al supporto degli esperti di Forestami, che risponderanno ai dubbi sulla cura della propria piantina tramite la mail custodiscimi@forestami.org, attiva a partire dal 18 maggio. Inoltre, Legambiente Lombardia insieme a Forestami organizzerà momenti di formazione per supportare i custodi nel corso dei mesi in cui si prenderanno cura delle piantine.

Tutti i luoghi dove ritirare le piantine

A Milano è possibile ritirare le piantine presso: Municipio 1 Cascina Nascosta – Circolo Legambiente Milano Centro – Viale Emilio Alemagna, 14, 20121 Milano. Municipio 2 Orti di Via Padova – Circolo Legambiente Rete Ambiente – Via Carlo Esterle, 20132 Milano. Municipio 3 Cascina Biblioteca – Via Casoria, 50, 20134 Milano. Municipio 4 Cascina Nocetum – Via S. Dionigi, 77, 20139 Milano. Municipio 5 Agriturismo Podere Ronchetto, a cura del Circolo Zanna Bianca – Via Pescara 37 Ronchetto delle Rane, 20142 Milano. Municipio 6 Giardino Milano Green Way Opera in Fiore – Via Italo Svevo, 3, 20143 Milano. Municipio 7 Mare Culturale Urbano – Via Quinto Cenni, 11, 20147 Milano. Municipio 8 Il ParteciPrato – Via Luigi Giuseppe Faravelli, 31, 20149 Milano. Municipio 9 Parco Nord Milano, Cascina Centro Parco – Via Gian Carlo Clerici, 150, 20099 Sesto San Giovanni.

Sul territorio della provincia invece presso: Casorezzo – Villa Comunale, Carugate – Ingresso Atrion, Biblioteca civica, Cerro al Lambro – Giardino della scuola primaria di Riozzo, Cesano Boscone – Circolo Legambiente Abete Rosso, Oasi dei nuovi nati, Cusago – Corte Madonnina, Gorgonzola – Circolo Legambiente, Il Pane e le Rose, Paderno Dugnano – Circolo Legambiente Grugnotorto, Trezzo sull’Adda – Piazzale di Villa Crivelli, Vermezzo con Zelo – Piazza Roma.

A novembre le piantine dovranno essere riconsegnate; gli agronomi verificheranno lo stato di salute per poi destinarle ai progetti di piantagione di Forestami 2026-2027, contribuendo così a dar vita a nuovi boschi urbani. Per aderire a Custodiscimi viene richiesto ai custodi di sottoscrivere il “patto di custodia”, che intende valorizzare il pregio della partecipazione e suggellare una relazione fondata sui principi della fiducia reciproca, della responsabilità, della sostenibilità e della piena e tempestiva circolarità delle informazioni.