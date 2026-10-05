Sversamento nel Naviglio Grande, Regione stanzia 640mila euro

Nella seduta di oggi la Giunta di Regione Lombardia ha predisposto un contributo straordinario che prevede di erogare fino a 640.000 euro per sostenere le spese affrontate dal Consorzio Est Ticino Villoresi, intervenuto tempestivamente , su mandato di Regione Lombardia, in seguito allo sversamento di sostanze oleose avvenuto il 4 settembre nel Naviglio Grande, nel territorio di Magenta (Milano). Gli inquinanti si sono poi rapidamente diffusi lungo il corso d’acqua in direzione di Milano, raggiungendo anche il Naviglio di Pavia, il Naviglio di Bereguardo e diverse rogge irrigue collegate al sistema dei Navigli.

La delibera proposta dall’assessore Gianluca Comazzi (Territorio e Sistemi verdi) è stata approvata con il concerto degli assessori Alessandro Beduschi (Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste), Franco Lucente (Trasposti e Mobilità sostenibile), Giorgio Maione (Ambiente e Clima) e Massimo Sertori (Enti locali e Utilizzo risorsa idrica).

Le risorse, prelevate dal fondo di riserva (strumento destinato a far fronte a esigenze straordinarie e imprevedibili non preventivate nei normali capitoli di bilancio), serviranno a coprire le spese sostenute nelle ore e nei giorni successivi all’emergenza per contenerne la diffusione, rimuovere il materiale oleoso dai corsi d’acqua e procedere al corretto smaltimento.

Comazzi: risorse ingenti a tutela del Naviglio Grande

“Abbiamo messo a disposizione risorse importanti – ha sottolineato l’assessore Comazzi – perché era necessario sostenere concretamente chi, fin dalle prime ore, ha lavorato per arginare le conseguenze dello sversamento. L’azione del Consorzio e di tutti i soggetti coinvolti ha consentito di proteggere il Naviglio Grande, il reticolo irriguo e le aree naturali interessate. Regione Lombardia continuerà a garantire attenzione e supporto alla salvaguardia dell’ambiente e delle risorse idriche”.

Lo sversamento ha interessato un sistema idrico particolarmente esteso e delicato, coinvolgendo anche aree comprese nel Parco Lombardo della Valle del Ticino e nel Parco Agricolo Sud Milano.

Beduschi: azioni complementari anche al sostegno dell’agricoltura

“Regione Lombardia – ha affermato l’assessore Beduschi – conferma la propria vicinanza ai Consorzi di Bonifica, nello specifico l’Est Ticino Villoresi in campo per lo sversamento a Magenta nel Naviglio Grande del 4 settembre 2026, anche attraverso un sostegno economico, per attività emergenziali che vanno oltre la gestione ordinaria di irrigazione e bonifica e che afferiscono al ruolo di protezione del territorio, mitigazione del rischio idrogeologico, difesa della biodiversità, tutela della qualità delle acque e ottimizzazione delle risorse idriche. Azioni che sono complementari al sostegno dell’agricoltura e della corretta amministrazione delle risorse idriche”. “Lo sversamento nel Naviglio Grande – ha ribadito l’assessore Maione – ha richiesto un intervento immediato e importante per contenere, rimuovere e smaltire le sostanze inquinanti. Con questo provvedimento garantiamo un sostegno concreto per gli interventi realizzati. È un impegno a tutela del Naviglio Grande e dell’intero territorio. Regione Lombardia conferma così ancora una volta la volontà di essere al fianco degli enti che, in situazioni di emergenza, intervengono per tutelare il nostro patrimonio ambientale”.

Sertori: attenzione e vicinanza al territorio e ai Consorzi