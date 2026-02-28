Referendum: costituito a Pero il comitato per il No

Acli, Anpi Cgil, PD, Movimento 5 Stelle, Rifondazione Comunista e la lista Unità per Pero tutti insieme per contrastare il “Si” al referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo prossimi.

Nato il Comitato per il No

È nato così il comitato per il No. «L’indipendenza del potere giudiziario è l’unica garanzia affinché tutti i cittadini siano uguali davanti alla legge – spiega il neocomitato – Votare “No” a questa controriforma del Titolo V della Costituzione significa contrastare il progetto, portato avanti dalle forze di maggioranza, che attraverso l’autonomia differenziata, il premierato e l’attacco all’autonomia della magistratura, punta al cuore dei principi fondamentali della democrazia, per realizzare una verticalizzazione del potere. Rivolgiamo un appello a votare “No” e l’invito ad aderire alla battaglia per difendere la Carta Costituzionale».