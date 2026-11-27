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Il Parco Alto Milanese diventa ancora più verde. Sono 37 i nuovi alberi messi a dimora nell’area attrezzata della Pinetina, nel territorio comunale di Legnano, grazie a un intervento finanziato con le risorse provenienti dalle compensazioni ambientali della Freccia International S.r.l., azienda con sede operativa in città. I lavori di piantumazione termineranno lunedì 30 novembre.

Aceri, carpini e ciliegi selvatici: 37 nuovi alberi per il Parco

Il progetto, affidato all’agronomo Manolo Caglioni, prevede la messa a dimora di 12 aceri campestri, 12 carpini bianchi e 13 ciliegi selvatici. Si tratta di specie autoctone, caratteristiche della pianura lombarda, scelte per favorire un inserimento armonioso nell’ecosistema del Parco.

Gli esemplari piantati sono già ben sviluppati, con una circonferenza del fusto compresa tra 15 e 16 centimetri. Una scelta che permetterà alle nuove alberature di contribuire alla crescita del patrimonio verde dell’area, migliorando progressivamente l’ombreggiamento e rendendo ancora più piacevole la permanenza dei cittadini in uno degli spazi maggiormente utilizzati per passeggiate, soste e attività all’aria aperta.

Un investimento ambientale a beneficio della comunità

L’intervento rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra il Consorzio Parco Alto Milanese e il tessuto produttivo locale. Attraverso le compensazioni ambientali, infatti, le risorse messe a disposizione dall’azienda vengono investite direttamente sul territorio, contribuendo alla tutela e al miglioramento del verde pubblico.

Un’operazione particolarmente significativa per il Consorzio, che gestisce circa 360 ettari di area protetta distribuiti tra i comuni di Legnano, Busto Arsizio e Castellanza. La manutenzione e il progressivo rinnovamento del patrimonio arboreo rappresentano attività fondamentali per garantire la qualità ambientale del Parco nel lungo periodo, soprattutto nelle aree maggiormente frequentate dalla popolazione.

Il presidente Castiglioni: «Un patrimonio arboreo sano per il futuro»

A sottolineare il valore dell’iniziativa è Flavio Castiglioni, presidente del Consorzio Parco Alto Milanese, che evidenzia l’importanza di investire nella cura e nella conservazione del patrimonio naturale.

“Interventi come questo ci consentono di dare continuità alla cura del verde e di garantire un patrimonio arboreo sano e di qualità nei prossimi anni, a beneficio di tutta la comunità che vive il Parco”.

Con i 37 nuovi alberi della Pinetina, il Parco Alto Milanese compie così un ulteriore passo verso la valorizzazione dei propri spazi verdi, rafforzando il legame tra sostenibilità ambientale, imprese del territorio e qualità della vita dei cittadini