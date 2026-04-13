Ambiente

Oltre 600 chili di rifiuti raccolti durante la Giornata del Verde Pulito

L’assessore Bertani ha affermato “In una Città pulita si vive meglio”

Oltre 600 chili di rifiuti raccolti durante la Giornata del Verde Pulito

Abbiategrasso · 13/04/2026 alle 09:43

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Una giornata dedicata all’ambiente e alla sostenibilità quella organizzata domenica mattina , 12 aprile 2026, ad Abbiategrasso. Doversi i volontari che sono scesi in strada per ripulire le aree dai rifiuti abbandonati, per garantire un decoro urbano e una città più sensibile all’ambiente.

Una mattinata sostenibile

La Giornata del Verde Pulito è un’importante iniziativa dedicata alla cura e alla sostenibilità del territorio, promossa da Regione Lombardia e realizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con Amaga, Parco del Ticino e McDonald’s.

 

Domenica mattina, i cittadini e le autorità si sono ritrovati alle 9 nel parcheggio del McDonald’s di via Dante 101 per la registrazione dei partecipanti. Le attività sono partite alle 9.30 nell’area di Cascina Vismara. A tutti i volontari sono stato consegnati un kit da lavoro e una merenda offerta da McDonald’s. L’operazione di pulizia è terminata poco dopo mezzogiorno. Durante l’operazione di raccolta è stata recuperata anche una plancia completa di un’auto abbandonata nel prato.

Soddisfatto del risultato dell’iniziativa l’assessore all’Ambiente e d Ecologia Valter Bertani  che ha commentato:

“Raccolti 660 kg di pattume in zona Cascina Vismara. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato, ad Amaga che con i suoi collaboratori ha conferito con 3 mezzi il raccolto alla piattaforma ed alle Guardie Ecologiche volontarie del Parco del Ticino che hanno supportato l’iniziativa. Un particolare ringraziamento a McDonald’s , sponsor della manifestazione che ha fornito i materiali, i gadget, le merende e la preziosa collaborazione del personale. In una Città  pulita si vive meglio”.

Questa iniziative hanno lo scopo di sensibilizzare i cittadini nel contrasto dell’abbandono dei rifiuti, che rimane uno dei problemi più difficili da estirpare e onerosi per le Amministrazioni.

 

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