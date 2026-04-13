Oltre 600 chili di rifiuti raccolti durante la Giornata del Verde Pulito

Una giornata dedicata all’ambiente e alla sostenibilità quella organizzata domenica mattina , 12 aprile 2026, ad Abbiategrasso. Doversi i volontari che sono scesi in strada per ripulire le aree dai rifiuti abbandonati, per garantire un decoro urbano e una città più sensibile all’ambiente.

Una mattinata sostenibile

La Giornata del Verde Pulito è un’importante iniziativa dedicata alla cura e alla sostenibilità del territorio, promossa da Regione Lombardia e realizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con Amaga, Parco del Ticino e McDonald’s.

Domenica mattina, i cittadini e le autorità si sono ritrovati alle 9 nel parcheggio del McDonald’s di via Dante 101 per la registrazione dei partecipanti. Le attività sono partite alle 9.30 nell’area di Cascina Vismara. A tutti i volontari sono stato consegnati un kit da lavoro e una merenda offerta da McDonald’s. L’operazione di pulizia è terminata poco dopo mezzogiorno. Durante l’operazione di raccolta è stata recuperata anche una plancia completa di un’auto abbandonata nel prato.

Soddisfatto del risultato dell’iniziativa l’assessore all’Ambiente e d Ecologia Valter Bertani che ha commentato:

“Raccolti 660 kg di pattume in zona Cascina Vismara. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato, ad Amaga che con i suoi collaboratori ha conferito con 3 mezzi il raccolto alla piattaforma ed alle Guardie Ecologiche volontarie del Parco del Ticino che hanno supportato l’iniziativa. Un particolare ringraziamento a McDonald’s , sponsor della manifestazione che ha fornito i materiali, i gadget, le merende e la preziosa collaborazione del personale. In una Città pulita si vive meglio”.

Questa iniziative hanno lo scopo di sensibilizzare i cittadini nel contrasto dell’abbandono dei rifiuti, che rimane uno dei problemi più difficili da estirpare e onerosi per le Amministrazioni.