Forestami, il progetto per l’incremento del capitale naturale nella Città metropolitana di Milano, arriva a Villa Cortese con un nuovo intervento di forestazione urbana nell’area agricola di via Righi, nel quadrante sud-ovest del territorio comunale.

Messe a dimora 400 nuove piante grazie anche ai ragazzi

L’intervento, realizzato in collaborazione con la Cooperativa Sociale Officina e grazie al sostegno di Fondazione Alia Falck, prevede la creazione di una nuova area boscata su una superficie complessiva di 2.258 metri quadrati. Il progetto porterà alla messa a dimora di 405 piante, di cui 203 alberi e 202 arbusti, contribuendo ad aumentare la biodiversità e a rafforzare la qualità ambientale del territorio.

La mattinata di mercoledì 11 marzo ha visto la partecipazione delle ragazze e dei ragazzi delle classi seconde della Scuola secondaria di primo grado Giovanni XXIII: con guanti e attrezzi hanno affiancato i giardinieri della cooperativa e contribuito attivamente alla piantagione delle specie forestali.

L’intervento del sindaco Barlocco

“Forestami è uno dei progetti ai quali teniamo di più. Si tratta infatti di un progetto messo in atto non tanto per un risultato immediato e frettoloso ma orientato verso il futuro e dedicato alle prossime generazioni, proprio per questo motivo è stato bello e significativo coinvolgere le ragazze e i ragazzi delle scuole medie: le migliaia di giovani piantine che abbiamo messo a dimora con Forestami oggi e nelle passate occasioni (oltre 6.000 nuove piante a Villa Cortese) diventeranno alberi e arbusti “grandi”, proprio come i nostri ragazzi, solo con la giusta pazienza e con il tempo necessario e contribuiranno per il futuro a garantire ossigeno e migliorare la qualità ambientale del nostro territorio” ha dichiarato il Sindaco di Villa Cortese Alessandro Barlocco.

GUARDA LA GALLERY (4 foto) ← →

La Cooperativa Sociale Officina ha dialogato con le ragazze e i ragazzi sottolineando come l’iniziativa di oggi rappresenti non solo la piantagione di alberi, ma un vero e proprio investimento nel futuro. “Con gesti concreti come questo – spiegano dalla cooperativa – si impara che prendersi cura del verde significa prendersi cura della comunità. Il bosco che nascerà sarà anche un po’ vostro”.

“Per Fondazione Alia Falck investire nel verde urbano significa far crescere al pari capitale naturale e capitale relazionale. Coinvolgere oggi, nella piantagione collettiva gli studenti della scuola secondaria di primo grado di Villa Cortese, è il modo migliore per trasformare la sostenibilità da parola a esperienza: oggi piantiamo alberi ma insieme coltiviamo responsabilità, rafforzando il senso di comunità che rende i nostri territori più vivi e uniti” ha dichiarato Riccardo Sorichetti, direttore generale Fondazione Alia Falck.

Dove è stato realizzato l’intervento

Il progetto Forestami a Villa Cortese interessa l’area al margine tra il tessuto urbanizzato e la campagna e rappresenta un punto di connessione tra la città e il paesaggio agricolo circostante. L’intervento si inserisce in continuità ecologica con un bosco già esistente a nord, separato dall’area di progetto dalla presenza di una strada carrabile che conduce all’interno della campagna. Crescerà qui un nuovo bosco urbano, con specie arboree nella parte centrale, tra cui farnia, cerro, carpino bianco, tiglio selvatico, frassino meridionale e rovere, e arbustive nelle porzioni più esterne, con caprifoglio peloso, berretta del prete, corniolo, viburno palla di neve e frangola. La scelta di specie autoctone e diversificate favorirà la resilienza dell’impianto, il supporto alla fauna locale e l’incremento della biodiversità.