Prosegue senza sosta l’attività dell’Ufficio Ecologia che, in stretta collaborazione con gli ispettori ambientali di Amaga, continua a contrastare il fenomeno dei rifiuti abbandonati sul territorio comunale. Un lavoro costante, spesso silenzioso, ma fondamentale per la tutela dell’ambiente e del decoro urbano della città di Abbiategrasso, soprattutto nelle nostre campagne.
Due gravi episodi
Due sono gli episodi gravi recentemente documentati sui quali gli operatori sono intervenuti sia per ripristinare le aree interessate sia per individuare i responsabili degli abbandoni.
Il primo caso riguarda la zona della Cascina Poscallone, dove nei giorni scorsi sono stati recuperati numerosi rifiuti riconducibili a uno sgombero o a una ristrutturazione. Nel secondo episodio, relativo a una porzione di terreno lungo la SP 183, è stato rinvenuto un ingente quantitativo di spazzatura contenente elementi utili all’identificazione del presunto autore dello sversamento.
Il prezioso lavoro degli ispettori
Un lavoro costante e meticoloso quello degli ispettori, che sta dando ottimi risultati, oltre alle fototrappole installate in varie zone sensibili della città e all’azione di contrasto della Polizia Locale.
«Grazie a quest’azione e al lavoro certosino degli ispettori di Amaga – dichiara l’assessore all’Ecologia Valter Bertani – siamo riusciti a individuare gli autori degli abbandoni e ad avviare le procedure sanzionatorie. Desidero ringraziare gli uffici e la solida collaborazione con Amaga, che si conferma un supporto essenziale. Purtroppo i fronti sui quali intervenire sono molti e complessi, ma non arretriamo: il nostro impegno in questa direzione continuerà con determinazione».
L’Amministrazione ribadisce che la lotta all’abbandono dei rifiuti resta una priorità e invita i cittadini a collaborare segnalando tempestivamente comportamenti illeciti e utilizzando correttamente i servizi di raccolta.