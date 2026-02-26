Lotta all’abbandono dei rifiuti

Prosegue senza sosta l’attività dell’Ufficio Ecologia che, in stretta collaborazione con gli ispettori ambientali di Amaga, continua a contrastare il fenomeno dei rifiuti abbandonati sul territorio comunale. Un lavoro costante, spesso silenzioso, ma fondamentale per la tutela dell’ambiente e del decoro urbano della città di Abbiategrasso, soprattutto nelle nostre campagne.

Due gravi episodi

Due sono gli episodi gravi recentemente documentati sui quali gli operatori sono intervenuti sia per ripristinare le aree interessate sia per individuare i responsabili degli abbandoni.

Il primo caso riguarda la zona della Cascina Poscallone, dove nei giorni scorsi sono stati recuperati numerosi rifiuti riconducibili a uno sgombero o a una ristrutturazione. Nel secondo episodio, relativo a una porzione di terreno lungo la SP 183, è stato rinvenuto un ingente quantitativo di spazzatura contenente elementi utili all’identificazione del presunto autore dello sversamento.

Il prezioso lavoro degli ispettori

Un lavoro costante e meticoloso quello degli ispettori, che sta dando ottimi risultati, oltre alle fototrappole installate in varie zone sensibili della città e all’azione di contrasto della Polizia Locale.