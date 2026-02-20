La distribuzione dei nuovi sacchi con il microchip (che andranno a soppiantare definitivamente quelli viola attualmente in uso), è prevista per il mese di marzo e, da martedì 7 aprile, i cittadini di Arconate dovranno iniziare ad esporre i rifiuti indifferenziati secondo la nuova modalità.

La tariffa puntuale è pronta a decollare

E’ tutto pronto, insomma, per il decollo della Raccolta Puntuale nel Comune di Arconate, dove si partirà con un periodo di sperimentazione, a seguito del quale sarà introdotta la nuova Tariffa, sistema di calcolo della TaRi che tiene conto non solo dei metri quadrati dell’immobile e del numero degli occupanti, ma anche del numero di esposizioni del sacco grigio con il rifiuto indifferenziato: maggiore equità e rispetto per l’ambiente (il secco residuo, non potendo essere riciclato, è infatti una frazione ad impatto ambientale negativo), sono i cardini che sorreggono il nuovo sistema.

Domani, 20 febbraio, alle ore 21.00 all’auditorium di via Montello si terrà il primo dei due incontri pubblici finalizzati ad illustrare ai cittadini il nuovo sistema: l’altro incontro si terrà venerdì 20 marzo (stessa ora, stesso luogo).

Quando avverrà la distribuzione

La distribuzione dei nuovi sacchi sarà effettuata, per tutto il mese di marzo, a partire da lunedì 2, allo Sportello Igiene Urbana- Tariffa Puntuale, ubicato in via Roma 42 (1° piano), che nel periodo sopraindicato sarà aperto nei seguenti giorni e orari:

LUNEDI’: dalle ore 9.00 alle ore 14.00

GIOVEDI’: dalle ore 13.00 alle ore 18.00

SABATO: dalle ore 9.00 alle ore 14.00

COSA SARA’ DISTRIBUITO ALLO SPORTELLO?

Le utenze domestiche riceveranno:

n. 20 sacchi grigi con il tag per i rifiuti indifferenziati

– il pieghevole con tutte le informazioni utili

– n. 50 sacchi di colore giallo per la plastica

– n. 100 sacchetti in mater-bi per l’umido

Per poter ritirare la dotazione occorre che si presenti la persona a cui è intestata la Tari. Qualora questa non potesse, ha la facoltà di delegare un’altra persona al ritiro, purché le fornisca la sua tessera sanitaria (in originale o in fotocopia) e il modulo di delega compilato (presente sul sito di ALA- https://www.aemmelineaambiente.it/tariffa-puntuale-arconate) e disponibile anche allo sportello.

Le utenze non domestiche riceveranno, invece:

n. 40 sacchi grigi con tag (oppure, su richiesta, il cassonetto con il tag) per i rifiuti indifferenziati

il pieghevole con tutte le informazioni utili

n. 50 sacchi di colore giallo per la plastica

n. 100 sacchetti in mater-bi per l’umido

il nuovo badge per il ritiro delle future dotazioni

Anche in questo caso sul sito di ALA è disponibile il modulo per ritirare il badge e la dotazione di sacchi (https://www.aemmelineaambiente.it/tariffa-puntuale-arconate)

SACCHI AZZURRI PER PANNOLINI E PANNOLONI

I pannolini per bambini e i pannoloni per adulti fragili/anziani sono rifiuti indifferenziati e andrebbero, pertanto, conferiti nel sacco grigio con il microchip. Per andare incontro alle famiglie con bambini da 0 ai 3 anni di età e agli adulti/anziani fragili che utilizzano i pannoloni, sono previsti dei sacchi di colore azzurro che, pur avendo il microchip, non saranno calcolati nel conteggio della Tassa Rifiuti.

Le famiglie con bambini/e da 0 ai 3 anni hanno diritto a 40 sacchi l’anno. Per poterli ritirare occorre il modulo (disponibile sul sito di ALA) compilato e firmato e la tessera sanitaria del bambino/a

Gli adulti/anziani fragili hanno, invece, diritto a 60 sacchi l’anno. Per poterli ritirare occorre la tessera sanitaria, il modulo di richiesta (disponibile sul sito di ALA) compilato e la bolla di consegna della ditta che, per conto dell’Ats, effettua le consegne a domicilio dei pannoloni. Anche le sacche e i materiali per quei pazienti che hanno una stomia possono essere conferiti nel sacco azzurro: anche in questo caso occorre la bolla dell’azienda che effettua le consegne a domicilio, per conto dell’Ats.

Cosa fare dei vecchi sacchi viola, se i cittadini li hanno ancora a disposizione?

Li possono tranquillamente utilizzare per conferire la plastica. E’ importante, tuttavia, che non li utilizzino più per i rifiuti indifferenziati.

Errori di esposizione

A quei cittadini che, dal 7 aprile, non utilizzeranno il sacco grigio per conferire i rifiuti indifferenziati così come dovrebbero, i nostri operatori applicheranno sul sacco esposto un adesivo di colore giallo con il messaggio “sacco non conforme”: un invito, questo, a riportare i rifiuti all’interno della propria pertinenza e ad inserirli nel sacco grigio con il microchip.