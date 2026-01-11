La città dice addio ad Alfonso Colella e Paola Landriani

Il nuovo anno è iniziato con delle tristi notizie: la città di Abbiategrasso perde due figure molto conosciute; Alfonso Colella il fondatore del Cantinone, pub storico in centro città aperto 46 anni fa e Paola Landriani che portava avanti l’agenzia di pompe funebri della famiglia fondata nel 1947, un’azienda molto conosciuta e stimata in tutto il territorio per la qualità e completezza dei servizi proposti, oltre che per la delicatezza e professionalità con cui approccia al proprio lavoro.

Due punti di riferimento

Alfonso aveva 75 anni e ha creato un vero simbolo per tante generazioni : il Cantinone di via Cattaneo, era un punto di ritrovo per gli abbiatense, ma anche per i ragazzi di Magenta, Corbetta, Cassinetta, tutti lo conoscevano, accogliente, famigliare, e l’Alfonso, come tutti lo chiamavano, era l’anima di tutto questo. Dentro al locale si respirava un mood unico, un mondo a parte, una sosta al Cantinone era obbligatoria.

Questo il ricordo postato dal pub:

“Ovunque sarai, questa sarà sempre la tua casa. C’è chi apre un locale, e poi c’è chi crea una famiglia. Alfonso Colella non ha solo fondato il Cantinone: ha messo le fondamenta a un sogno fatto di risate, profumo di cucina vera, pinte di birra condivise, e abbracci sinceri tra amici. Questa sarà sempre casa tua. E noi ci alziamo in piedi – birra in mano – per brindare a te”.

Paola aveva appena 57 anni, era semplice e affabile, sapeva come aiutare le persone nel momento dell’elaborazione del lutto, era generosa e molto disponibile. Solo qualche anno fa era scomparso anche il marito Stefano Papetti. Lasceranno un ricordo indelebile, un vuoto che sarà difficile da colmare.