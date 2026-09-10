Installati a Legnano i nuovi contenitori per la raccolta dell’olio esausto

Si rafforza a Legnano il servizio dedicato alla raccolta dell’olio vegetale esausto. Nella mattinata di venerdì 11 settembre sono stati installati sul territorio comunale sei nuovi contenitori stradali destinati al conferimento dell’olio da cucina usato, con l’obiettivo di rendere il servizio più accessibile e favorire una corretta differenziazione di questa tipologia di rifiuto.

Il corretto conferimento dell’olio alimentare esausto è particolarmente importante sotto il profilo ambientale. Se versato negli scarichi domestici, infatti, l’olio non si dissolve nell’acqua e può contribuire alla formazione di depositi nelle tubature, nella rete fognaria e negli impianti di depurazione. Il suo recupero consente invece di trasformarlo in una risorsa, destinandolo a nuove filiere produttive, tra cui la realizzazione di lubrificanti di origine vegetale, biodiesel e glicerina per la produzione di saponi.

Come conferire correttamente l’olio usato

Nei nuovi contenitori potranno essere conferiti, ad esempio, gli olii utilizzati per la frittura e quelli provenienti dalle conserve alimentari. Prima del conferimento, l’olio dovrà essere lasciato raffreddare e raccolto in una normale bottiglia di plastica, da chiudere accuratamente con il tappo. Non è consentito versare direttamente olio sfuso all’interno dei contenitori. I punti di raccolta saranno sottoposti a regolare svuotamento da parte degli operatori di AEMME Linea Ambiente.

La posizione dei nuovi contenitori

I nuovi contenitori saranno collocati in diverse zone della città, così da garantire una distribuzione capillare del servizio:

Zona Centro: piazzale del cimitero di corso Magenta, vicino all’isola ecologica, e via Gilardelli, nei pressi dell’ufficio anagrafe (ex tribunale);

piazzale del cimitero di corso Magenta, vicino all’isola ecologica, e via Gilardelli, nei pressi dell’ufficio anagrafe (ex tribunale); Zona Frati: via Caravaggio, accanto alla Casa dell’Acqua;

via Caravaggio, accanto alla Casa dell’Acqua; Zona Canazza: via Girardi, nei pressi della Casa dell’Acqua e del distributore dei sacchi per la raccolta;

via Girardi, nei pressi della Casa dell’Acqua e del distributore dei sacchi per la raccolta; Zona Mazzafame: via Pisa, vicino al distributore dei sacchi per la raccolta differenziata;

via Pisa, vicino al distributore dei sacchi per la raccolta differenziata; Zona Oltrestazione: via Nazario Sauro, in prossimità dell’ecoisola.

Il punto di raccolta presso la piattaforma ecologica

Resta sempre disponibile il contenitore già presente presso la piattaforma ecologica di via Novara, dove valgono le medesime modalità di conferimento: l’olio deve essere raccolto in bottiglie di plastica ben chiuse e non può essere versato sfuso.

Per ulteriori informazioni è disponibile il numero verde 800 196363.