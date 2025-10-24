Gli Amici del Rugareto, gruppo di cittadini attivi sul territorio rescaldinese, invitano la cittadinanza alla terza edizione della rassegna Ambientiamoci, ciclo di incontri a tema ambientale che raccontano il territorio e il rapporto che esso ha con tutti gli esseri viventi che lo abitano.

In arrivo la terza edizione di “Ambientiamoci”

Giovedì 6 novembre Gianni Riva, curatore del giardino botanico di Uboldo, riporterà alla luce i frutti antichi, una ricchezza per i popoli passati ma che dal dopoguerra sono spariti dalle nostre tavole. More di gelso, sorbo, azzeruolo, melo cotogno, nespole germaniche sono solo alcune delle delizie che riscopriremo.

Giovedì 4 dicembre sarà la volta di Raul Dal Santo, ecologo, e Ivano Colombo che ci faranno viaggiare nel tempo per riscoprire come si è sviluppata l’agricoltura nei territori del legnanese e come il paesaggio è mutato per consentire questa attività, dalla preistoria fino ai giorni nostri. Un interessante studio che ci permetterà di comprendere l’evoluzione agricola nei secoli.

Le due serate si terranno presso la biblioteca comunale di Rescaldina “Lea Garofalo” alle

ore 20.45.

Si ringraziano il comune e l’ufficio cultura per il patrocinio e per aver permesso l’organizzazione della rassegna.