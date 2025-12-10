Il bosco dei cinofili si rifà il look: in azione anche i Carabinieri Forestali

Il bosco dei cinofili di viale Papa Giovanni XXIII di Nerviano sarà riqualificato.

Bosco dei cinofili, il nuovo look

Nuovo look in arrivo per il il bosco dell’area cinofili di viale Papa Giovanni XXIII a Nerviano: è infatti partito il maxi intervento di riqualificazione dell’importante area verde cittadina, operazione progettata e realizzata grazie alla stretta collaborazione tra Comune, Ufficio ambiente e il Gruppo Carabinieri forestale di Milano agli ordini del tenente colonnello Giorgio Deligios.

Il progetto

“L’intervento si è reso necessario principalmente per la rimozione della vegetazione infestante che, crescendo in modo incontrollato, ostacolava il corretto sviluppo del bosco, la futura valorizzazione dell’area e comportava anche problemi di sicurezza – spiega l’assessore al Territorio Enrico Fontana – Questo intervento rappresenta il primo passo di un progetto volto a ridare vita al bosco e costituisce un esempio di corretta gestione delle aree verdi. Nella prima parte dell’anno nuovo l’area sarà, infatti, piantumata con nuove essenze autoctone e arricchita dalla creazione di un sentiero, così da rendere questo spazio pienamente fruibile e godibile da parte della comunità”.

I Carabinieri Forestali si occupano della tutela dell’ambiente e del territorio: proteggono boschi e aree naturali, contrastano incendi e reati ambientali, vigilano su fauna, flora e risorse idriche e svolgono controlli nel settore agroalimentare. Supportano, inoltre, Comuni ed enti locali nelle attività di gestione e salvaguardia del verde, contribuendo alla sicurezza e alla conservazione del patrimonio naturale.

Il Nucleo Carabinieri Forestale di Garbagnate Milanese, competente su 43 comuni della provincia di Milano, è diretto dal Maresciallo Salvatore Merolla, “che ringraziamo per la preziosa conduzione delle attività operative e per il supporto garantito durante l’intervento – conclude Fontana – Un ringraziamento particolare va inoltre al Generale di Divisione Antonio Mostacchi del Comando del Raggruppamento Tutela della Biodiversità di Roma, e al Generale di Brigata Benito Castiglia per il loro supporto istituzionale e per l’attenzione sempre rivolta alle iniziative di tutela ambientale”.