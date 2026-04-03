Più di 100 sacchi di spazzatura sono stati raccolti dai volontari nel territorio dei Fontanili nell’ultimi fine settimana: un grande lavoro che ha fatto tornare a splendere un territorio unico.

I volontari ripuliscono i Fontanili dalla sporcizia

Un vanto dei Comuni di Bareggio, Sedriano e Vittuone è rappresentato senz’altro dall’ambiente dei fontanili. Pochi altri territori possono esibire una tale abbondanza di acqua sorgiva, organizzata e gestita nei secoli ad uso agricolo. Infatti se si guardano le carte geografiche e morfologiche della Pianura Padana, si possono osservare dei toponimi o dei cartelli turistici che evidenziano la presenza di fontanili, ma molto spesso essi sono in stato di abbandono.

Invece i fontanili del nostro territorio sono magnifici, ricchi di biodiversità, utilissimi per l’agricoltura e belli da vedere durante una passeggiata. Finché….. non ci si imbatte nell’incivile di turno, che decide di usare questi bellissimi specchi d’acqua come propria discarica!

È bene ricordare che i rifiuti non domestici possono essere portati senza costi alle isole ecologiche comunali e che è possibile anche accordarsi con gli uffici competenti per un ritiro dei medesimi nel luogo concordato. Vi sono quindi soluzioni molto più intelligenti ed anche più pratiche, piuttosto che abbandonarle sul bordo della strada o addirittura trasportarle fino ad un luogo di rilevanza naturalistica!

Comunque, intanto che non cambia la mentalità di questa minoranza di persone, vi sono cittadini volonterosi che sopperiscono all’insipienza altrui rimboccandosi le maniche.

Le associazione che hanno collaborato

Sabato 28 febbraio 2026, ben 4 (Quattro) Associazioni hanno collaborato insieme in armonia fino a sera per ripulire alcuni fontanili, dislocati nei comuni di Bareggio, Vittuone, Sedriano:

L’Associazione REC (Ricerca, Educazione e Conservazione ETS) https://www.rec-nature.org/

che ha organizzato l’evento nell’ambito del progetto Fontanili lombardi: tesori d’acqua, sorgenti di conoscenza, custodi di biodiversità

Bosco 100 Frutti

bosco100frutti@gmail.com

Legambiente Vittuone

legambiente.vittuone@gmail.com

Bareggio Pulita

bareggiopulita@gmail.com

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Tre gruppi di lavoro per un totale di 40 volontari. Una grande armonia e collaborazione vicendevole. Un raccolto di almeno 120 sacchi di immondizie e alcuni rifiuti ingombranti.

Un lavoro immenso, che non si fermerà, per restituire ai fontanili la loro bellezza naturale, senza la presenza di rifiuti come macerie, sedili di automobili, carrelli: in questo modo un patrimonio naturalistico, storico e agricolo straordinario, di cui si deve essere orgogliosi, sarà conservato anche per le nuove generazioni, sperando che nel frattempo crescano più sagge e consapevoli.

R.E.C. in particolare, invita le persone “con i capelli bianchi” a partecipare all’iniziativa che si terrà il 14 aprile dalle 9.30 alle 11.30 sul Sentiero Filosofico di Vittuone, per riannodare il filo della memoria di quando “i fontanili rappresentavano una ricchezza di risorse e di allegria”. L’evento si svolgerà in italiano e in dialetto milanese, grazie alla collaborazione con l’Associazione “Far Lombard” e si intitola: Andem ai fontanin