Gli alunni ripuliranno il paese, l’invito del sindaco

Gli alunni di San Vittore Olona ripuliranno il paese con “Puliamo il mondo 2026”.

Gli alunni ripuliranno il paese

“L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per coinvolgere le giovani generazioni in un’esperienza concreta di educazione ambientale e cittadinanza attiva: prendersi cura di un parco, raccogliere un rifiuto e mantenere pulito un luogo che appartiene a tutti sono piccoli gesti che contribuiscono a costruire una comunità più consapevole e rispettosa dell’ambiente”. Così il sindaco di San Vittore Olona Marco Zerboni chiama a raccolta gli studenti per partecipare all’edizione 2026 di «Puliamo il mondo, la giornata ecologica promossa da Legambiente.

Appuntamento martedì 22 settembre 2026, alle 9.30, ai giardinetti di via Roma. E’ qui che l’Istituto comprensivo Carducci parteciperà all’evento, con gli alunni che saranno protagonisti di una mattinata dedicata alla cura e valorizzazione degli spazi pubblici.

Grande partecipazione

“La partecipazione degli studenti assume inoltre un particolare valore educativo: attraverso il gioco, la collaborazione e l’impegno diretto, i ragazzi potranno comprendere che la tutela del territorio è una responsabilità condivisa e che ogni cittadino può fare la propria parte” conclude Zerboni.