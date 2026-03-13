Giornata ecologica: raccolti oltre 3mila kg di rifiuti

L’Amministrazione comunale ringrazia tutti i volontari che hanno dedicato tempo e impegno per la “Giornata ecologica 2026”.

Un forte senso di comunità

I cittadini di Albairate, divisi in gruppo, si sono occupati delle zone a loro assegnate, ripulendo le arre verdi del territorio. Un evento dove è prevalso il senso di comunità. Ora si fa la conta del lavoro compiuto sul campo.

Raccolti oltre 3000 Kg di rifiuti

“Domenica scorsa , 8 marzo, la nostra comunità ha dimostrato ancora una volta quanto sia forte l’attenzione verso il territorio e l’ambiente. Grazie all’impegno di tanti volontari, durante la Giornata Ecologica sono stati raccolti ben 3160 kg di rifiuti restituendo decoro e cura a diversi angoli del nostro paese – sottolineano dall’Amministrazione – Un ringraziamento speciale alla Pro Loco e ai volontari “Amici del Territorio” per l’organizzazione dell’iniziativa, la disponibilità, l’entusiasmo e il prezioso lavoro svolto. Un grazie di cuore anche a tutti i cittadini, grandi e piccoli, che hanno partecipato con spirito civico e senso di responsabilità. Insieme dimostriamo che prendersi cura del nostro territorio è un impegno condiviso. Continuiamo a lavorare insieme per mantenere il nostro paese sempre più pulito, accogliente e rispettoso dell’ambiente”.

Un’operazione e un gesto di civiltà e cura del bene comune, che ha coinvolto la comunità direttamente. Ripulire ciò che altri hanno abbandonato non è solo un gesto di civiltà, è un atto d’amore. È dire: “Questo luogo è anche mio, e lo proteggo”.