«Giornata del verde pulito»: il paese si mobilita

«La natura non è un posto da visitare. È casa nostra», questo lo slogan dell’Amministrazione di Vermezzo con Zelo per lanciare «La giornata del verde pulito» in programma domenica 12 aprile.
Senso civico e decoro urbano
«Cari cittadini, spesso dimentichiamo che il decoro del nostro territorio non è solo una questione di estetica, ma un atto d’amore verso noi stessi e verso chi verrà dopo di noi. Vermezzo con Zelo non è solo un puntino sulla mappa, ma il giardino in cui crescono i nostri figli. Proprio per questo, torna la Giornata del verde pulito. Un appuntamento per rimboccarsi le maniche, riscoprire il senso di comunità e prenderci cura attivamente del nostro “verde di casa”» sottolineano dal Comune annunciando l’evento
Domenica 12 Aprile ritrovo alle 9.30-10 al Bosco in città (Parcheggio Via Carducci). Li ci sarà la divisione in gruppi e Amaga fornirà tutto il materiale, l’attrezzatura e dei gadget speciali.
Dalle 10 alle 12.30 si entra in azione. I Volontari puliranno le aree assegnate e metteremo a dimora nuove piantine fiorite per dare colore al nostro futuro.
Dalle 13 alle 15 poi meritata festa al Parco Fontana. Panini, salamelle, hot-dog, patatine e bibite offerte per tutti i partecipanti, grazie agli Amici di Vermezzo.
Anche quest’anno l’evento si arricchisce con la tradizionale Call Fotografica di Regione Lombardia, saranno premiati gli scatti che sapranno raccontare con più creatività lo spirito dell’iniziativa.
Perchè partecipare?:
«Raccogliere un rifiuto o piantare un fiore non cambia il mondo intero, ma cambia il mondo qui, nel nostro Comune. La partecipazione alla Giornata del Verde Pulito, promossa da Regione Lombardia , rappresenta per il Comune di Vermezzo con Zelo e per la nostra Giunta, che partecipa all’iniziativa per il secondo anno consecutivo (insignito della Pergamena per la Partecipazione alla Call Fotografica del 2025), una preziosa occasione di impegno civico e responsabilità collettiva nei confronti della Natura e delle generazioni attuali e future – spiega Andrea Di Franco consigliere comunale che si è occupato dell’evento – Ciascun prato, aiuola, fiore, albero, ripulito da cartacce, plastica, mozziconi di sigaretta e qualsiasi altro materiale inquinante, ci ricorda che il futuro del nostro pianeta inizia da piccole azioni, dal nostro impegno quotidiano, ed inizia qui ed ora. Partecipare significa fare qualcosa di semplice ma di grande valore, un piccolo gesto che rafforza il senso di comunità e ricorda a ciascuno di noi che il rispetto per l’ambiente è un atto d’amore verso sé stessi ed il prossimo. Vi aspettiamo tutti domenica mattina 12 aprile per rimboccarci assieme le maniche, vicini di casa, famiglie, ragazzi e anziani, al fine di restituire decoro e bellezza agli spazi verdi comuni e salvaguardare uno dei beni più importanti al mondo…la vita. Abbiamo “radici comuni” ed è nostro compito mantenerle in salute».