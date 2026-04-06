«Giornata del verde pulito»: il paese si mobilita

«La natura non è un posto da visitare. È casa nostra», questo lo slogan dell’Amministrazione di Vermezzo con Zelo per lanciare «La giornata del verde pulito» in programma domenica 12 aprile.

Senso civico e decoro urbano

«Cari cittadini, spesso dimentichiamo che il decoro del nostro territorio non è solo una questione di estetica, ma un atto d’amore verso noi stessi e verso chi verrà dopo di noi. Vermezzo con Zelo non è solo un puntino sulla mappa, ma il giardino in cui crescono i nostri figli. Proprio per questo, torna la Giornata del verde pulito. Un appuntamento per rimboccarsi le maniche, riscoprire il senso di comunità e prenderci cura attivamente del nostro “verde di casa”» sottolineano dal Comune annunciando l’evento

Domenica 12 Aprile ritrovo alle 9.30-10 al Bosco in città (Parcheggio Via Carducci). Li ci sarà la divisione in gruppi e Amaga fornirà tutto il materiale, l’attrezzatura e dei gadget speciali.

Dalle 10 alle 12.30 si entra in azione. I Volontari puliranno le aree assegnate e metteremo a dimora nuove piantine fiorite per dare colore al nostro futuro.

Dalle 13 alle 15 poi meritata festa al Parco Fontana. Panini, salamelle, hot-dog, patatine e bibite offerte per tutti i partecipanti, grazie agli Amici di Vermezzo.

Anche quest’anno l’evento si arricchisce con la tradizionale Call Fotografica di Regione Lombardia, saranno premiati gli scatti che sapranno raccontare con più creatività lo spirito dell’iniziativa.

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