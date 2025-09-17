Giornata del verde pulito: Bareggio premiata in Regione

Bareggio è tra i Comuni vincitori del contest fotografico organizzato da Regione Lombardia nell’ambito della Giornata del Verde Pulito 2025. Ieri il sindaco Linda Colombo ha ricevuto l’attestato dall’assessore regionale all’Ambiente, Giorgio Maione.

“Grazie ai voti dei cittadini, ci siamo classificati al secondo posto tra i Comuni con più di 15.000 abitanti e a gennaio parteciperemo a un evento, sempre in Regione, sul tema dell’ambiente assieme agli altri Comuni premiati – ha dichiarato il sindaco Colombo -. Sono molto soddisfatta perché in questi anni a Bareggio si è sviluppata una cultura ambientale molto forte. Noi come Amministrazione abbiamo fatto e stiamo facendo la nostra parte, sia con iniziative di sensibilizzazione sia con task force per multare chi abbandona i rifiuti sul territorio. Tutto ciò ha portato alla nascita di un’associazione come “Bareggio Pulita”, capace di coinvolgere grandi e piccini e diventata in breve tempo un punto di riferimento per quanto riguarda la tutela del territorio. Un ringraziamento va anche agli uffici comunali perché dietro a ogni iniziativa c’è sempre un importante lavoro svolto dai nostri dipendenti”.