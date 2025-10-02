Due esemplari di Gru Coronata “scomparsi” da casa: l’appello del proprietario

I due animali si sono allontanati dalla loro dimora, l'appello del proprietario: "Chi li veda mi contatti"

SI CERCA CHI LI ABBIA VISTI

Due esemplari di Gru Coronata “scomparsi” da Canegrate: il proprietario chiede l’aiuto di tutti.

Gru Coronata, scomparsi due esemplari

Due esemplari di Gru Coronata (che erano stati anche avvistati alla Foppa di San Vittore Olona) sono svaniti nel nulla. I due animali (nella foto di Maurizio Feliciano), infatti, non si trovano più essendosi allontanati dalla loro casa, che si trova a Canegrate. A diffondere l’appello è Ara-Associazione recupero ambientale.

L’appello del proprietario

“Erano abituati a girare liberamente durante il giorno e rientrare alla sera prima del tramonto, arrivando anche ad allontanarsi di circa 30 chilometri da casa – afferma il proprietario dei due animali – Per eventuali avvistamenti chiedo gentilmente di contattarmi al n 3333587070”.