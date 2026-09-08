Trovati rifiuti di ogni genere lasciati dai cittadini e dall’impresa che ha fatto i lavori per il Cap

Dodici volontari e quasi tre ore per ripulire il tratto da via Montegrappa al ponte sopra l’autostrada. Ad un mese esatto dall’ultima pulizia di un pezzo di via Marconi che, nella zona sud di Arese, collega Ospiate di Bollate a Mazzo di Rho, sabato i componenti del gruppo Ambientalisti Volontari hanno ripreso a ripulire un altro pezzo della provinciale.

Lungo i lati della strada trovati tantissimi rifiuti gettati dalle auto

Dodici volontari, due dei quali alla loro prima uscita, hanno impiegato più di due ore e mezza per pulire il tratto dalla rotonda di via Montegrappa sino al ponte che passa sopra l’autostrada, dove si trova l’accesso all’area delle vasche del Consorzio Acqua Potabile. Lungo i lati della strada tantissimi rifiuti gettati dalle auto. «Sopra il ponte – spiegano i volontari dell’associazione che hanno partecipato alla pulizia – sono stati trovati tanti sacchetti di rifiuti indifferenziati. Oltre a sacchi di plastica anche tante borse gialle di plastica pesante di nota catena di supermercato che probabilmente vengono usate perché reggono meglio il peso del sudiciume che contengono.»

Vicino alle vasche realizzate dal Cap trovati cavi, tubi e la rete rossa che delimitava il cantiere

Rifiuti lasciati da cittadini incivili ma anche dagli operai che hanno eseguito i lavori per conto del Cap. «Nei pressi delle vasche del CaP negli ultimi mesi si sono svolti dei lavori e gli addetti dell’impresa che li ha eseguiti, hanno lasciato oltre a diverse bottiglie, anche cavi, tubi e la rete rossa che delimitava il cantiere e probabilmente anche una grossa gomma di camion – spiegano i volontari – Servirebbe un maggior controllo alla fine dei lavori per assicurarsi che le imprese lascino puliti i luoghi del loro intervento.» Nelle prossime settimane il gruppo effettuerà la pulizia di altri punti della SP 153