L’Amministrazione Comunale di Bernate ticino, in collaborazione con il Consorzio dei Navigli S.P.A., è intenzionata nel corso dell’anno 2026 ad avviare la raccolta del VERDE, a pagamento, con sistema porta a porta.

Dal 2026 viene attivato il servizio di raccolta verde a domicilio

Il servizio verrà attivato solamente alle utenze che ne faranno apposita richiesta, secondo le modalità specificate di seguito:

Le utenze che intendono aderire al servizio di raccolta del VERDE domiciliare dovranno comunicare al Consorzio dei Navigli S.p.A. la propria adesione, inviando il modulo allegato completo in ogni sua parte via e-mail al seguente indirizzo:

ordini@consorzionavigli.it

Come presentare la propria adesione

Sarà possibile presentare la propria adesione al servizio anche consegnando il modulo allegato in formato cartaceo, compilato in ogni sua parte, presso il Comune di Bernate Ticino, in Piazza della Pace, ogni Mercoledì dalle ore 9:30 alle ore 10:30 (c/o Sportello Consorzio dei Navigli).

Per la raccolta, sarà necessario dotarsi di appositi cassonetti carrellati (obbligatoriamente di volume pari a 120 litri), forniti dall’Amministrazione Comunale, tramite l’Ente Gestore del servizio, solo alle utenze che ne faranno richiesta.

La fornitura di base prevede n° 1 cassonetto carrellato da 120 lt, il cui costo è specificato nel modulo presente sul sito.

La frequenza delle raccolte sarà quindicinale.

Il Gestore provvederà a comunicare all’Utente, prima dell’avvio del servizio, il giorno di raccolta stabilito.

Il servizio sarà erogato nel periodo compreso tra i mesi di Marzo e Dicembre.

Si fa presente inoltre la necessità di rispetto all’utilizzo del SOLO volume di capienza del/i contenitore/i; tutto ciò che supera tale limite non potrà essere ritirato e dovrà essere conferito obbligatoriamente dall’Utente in piattaforma (Ecoarea).