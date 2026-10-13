Controlli gratuiti dei funghi negli Ispettorati Micologici di Ats

Il servizio è attivo fino al 27 novembre a Milano, Garbagnate Milanese, Parabiago, Magenta e Vizzolo Predabissi

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Con l’arrivo dell’autunno si apre ufficialmente la stagione della raccolta dei funghi e ATS Città Metropolitana di Milano mette a disposizione i suoi Ispettorati Micologici per offrire ai cittadini un controllo gratuito dei funghi raccolti per il consumo personale, al fine di prevenire le intossicazioni e promuovere una raccolta in sicurezza.

Ispettori Micologici a disposizione

Anche chi ha esperienza nella raccolta può commettere errori: alcune specie, infatti, sono molto simili tra loro e possono essere facilmente confuse. Anche piccoli errori possono avere conseguenze serie per la salute.

Inoltre, le intossicazioni possono essere provocate anche da funghi commestibili se assunti in quantità eccessive, da persone con patologie croniche (es. epatopatie) o se conservati o cucinati senza rispettare alcune cautele (es. bollitura preliminare per i “chiodini”).

Il parere degli Ispettori Micologici

Per questo motivo, l’unico parere affidabile è quello degli Ispettori Micologici di ATS, professionisti qualificati che identificano le specie raccolte, ne verificano la commestibilità e possono fornire le indicazioni utili per un consumo in sicurezza.

«L’obiettivo – spiega Silvano Casazza, Direttore Generale di ATS Città Metropolitana di Milano – è accompagnare i cittadini verso un approccio consapevole e sicuro. Per questo, il controllo degli Ispettori Micologici rappresenta uno strumento concreto di prevenzione. App, Intelligenza Artificiale e informazioni trovate online possono essere utili, ma non sostituiscono la valutazione diretta di un professionista qualificato. Il servizio, inoltre, è gratuito e tutela la salute dei cittadini».

Come presentare i funghi al controllo

Per agevolare il controllo, ATS ricorda di far verificare l’intero raccolto e di presentare i funghi:

il prima possibile dopo la raccolta;

interi e in buono stato di conservazione;

puliti sommariamente dal terriccio;

in contenitori rigidi e aerati, mai in sacchetti di plastica.

Gli Ispettorati Micologici saranno attivi fino al 27 novembre a Milano, Garbagnate Milanese, Parabiago, Magenta e Vizzolo Predabissi. Per accedere al servizio è necessario prenotare un appuntamento.

Nei restanti periodi dell’anno, ogni accesso dovrà essere preventivamente concordato telefonicamente con la sede prescelta.

Per conoscere sedi, orari e modalità di prenotazione è possibile consultare la pagina dedicata sul sito di ATS Città Metropolitana di Milano.