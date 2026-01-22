Si è svolta questa mattina nella cornice dell’Università degli Studi di Bergamo la XXXII edizione di Comuni Ricicloni Lombardia, l’iniziativa di Legambiente che mira a promuovere e valorizzare i Comuni virtuosi nella gestione dei rifiuti, spingendo a ridurre la quantità di secco residuo destinato allo smaltimento e ad aumentare la qualità del riciclo.

Comuni ricicloni: premiati diversi comuni dell’Alto milanese

Per essere un Comune Riciclone, la produzione di rifiuto secco indifferenziato non deve superare i 75 kg annui per abitante, mentre la percentuale di raccolta differenziata deve attestarsi almeno al 65%.

A rappresentare AEMME Linea Ambiente alla cerimonia di quest’anno c’erano il Presidente, Alberto Garbarino e il Direttore Generale, Stefano Migliorini: entrambi si sono congratulati con i rappresentanti dei Comuni di Canegrate, Dairago, Magnago, Rescaldina, San Giorgio su Legnano e Villa Cortese per essere rientrati nella rosa dei premiati, proprio grazie ai loro brillanti risultati. I vertici della società del Gruppo AMGA hanno tenuto ad essere presenti non solo perché la giornata della premiazione costituisce sempre un’occasione di confronto interessante e costruttivo, grazie agli interventi condotti da professionisti qualificati del settore ambientale, ma anche e soprattutto per ringraziare gli amministratori e i tecnici comunali per la costante attenzione ai temi ambientali e per la collaborazione e il lavoro svolto insieme, giorno per giorno: lavoro che ha permesso, appunto, di raggiungere traguardi importanti.

Grandi risultati raggiunti sui territori gestiti da Aemme

La stretta di mano tra AEMME Linea Ambiente e i Comuni presenti, ovviamente, va estesa a tutti quei cittadini che hanno a cuore l’ambiente e che, con il rispetto delle regole e l’adozione delle buone pratiche, hanno fatto sì che il loro Comune potesse distinguersi, a livello regionale. Il grazie va anche a tutta la grande squadra di AEMME Linea Ambiente, perché i risultati importanti sono frutto non solo di un’attenta programmazione, ma anche di una puntuale capacità esecutiva.

Così come la società non si ferma ai traguardi raggiunti, ma guarda ad obiettivi sempre più sfidanti, i cittadini devono fare altrettanto, adottando un comportamento che veda il rispetto dell’ambiente come una sorta di “comandamento laico” da mettere in pratica ogni giorno.

I Comuni premiati sono la cosiddetta punta di diamante, ma giova sottolineare che nel perimetro di tutti i Comuni di AEMME Linea Ambiente si sta assistendo ad una diminuzione della produzione pro capite di rifiuti e ad un aumento della percentuale di raccolta differenziata: segno, questo, che gli sforzi profusi (come quello di percorrere la strada della Tariffa Puntuale), stanno contribuendo a creare un sistema sempre più attento e sostenibile.