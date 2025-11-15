Nonostante la giornata piovosa, si è svolta questa mattina, sabato 15 novembre a San Vittore Olona, con entusiasmo e partecipazione la prima edizione dell’iniziativa di plogging lungo il celebre percorso della Cinque Mulini, un gesto concreto di cura del territorio e di senso civico.

Cinque Mulini, i volontari raccolgono i rifiuti

I primi volontari arrivati hanno posato per la foto di rito, per poi essere raggiunti, nel corso della mattinata, da altri partecipanti che si sono uniti spontaneamente all’attività contribuendo con sorrisi, energia e spirito di comunità. Muniti di guanti e sacchi per la raccolta differenziata, i volontari si sono distribuiti lungo il tracciato della Cinque Mulini, raccogliendo diverse tipologie di rifiuti: indumenti, giornali pubblicitari, mozziconi di sigarette, bottiglie di plastica, contenitori vari e una quantità significativa di bottiglie di vetro. Il risultato finale è stato molto positivo, restituendo un percorso più pulito e valorizzato. All’iniziativa hanno partecipato anche le istituzioni: il sindaco Marco Zerboni, l’assessore all’Ecologia Roberto Morlacchi e un consigliere comunale, confermando quanto la collaborazione tra amministrazione, associazioni e cittadini sia fondamentale per la tutela dell’ambiente. L’evento è stato organizzato dall’Unione Sportiva San Vittore Olona 1906, promotrice della storica Cinque Mulini. Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente Stefano Mortarino, che ha ringraziato tutti i partecipanti e le autorità presenti. Un ringraziamento speciale è rivolto anche a Econord per la disponibilità e il supporto nella gestione dei rifiuti.

L’iniziativa del plogging diventerà una tradizione

I materiali raccolti sono stati ricoverati in un’area riservata presso la piattaforma ecologica comunale. Al termine degli eventi collegati alla 93ª Cinque Mulini, tutti i rifiuti saranno selezionati, pesati e monitorati nel loro percorso di smaltimento L’iniziativa del plogging rientra nel Piano di Sostenibilità 2025 della Cinque Mulini, perfettamente in linea con i principi del progetto Athletics for a Better World promosso da World Athletics, e rappresenta una nuova tappa del percorso che punta a rendere l’evento sempre più sostenibile. Vista la partecipazione e la riuscita, questa attività – new entry nel calendario degli eventi collaterali – sarà riproposta come appuntamento fisso nelle future edizioni. Buona la prima e soprattutto buona 93ª Cinque Mulini World Athletics Cross Country tour