Con la firma dell’atto costitutivo, siglato mercoledì 21 gennaio nella sede magentina di Asm, l’azienda speciale multiservizi partecipata da 11 Comuni del Magentino e del Castanese, è nata ‘CER Ovest Milanese’.

Asm e sei comuni tengono a battesimo la comunità energetica rinnovabile

I Comuni di Magenta, Boffalora sopra Ticino, Cuggiono, Sedriano, Robecco sul Naviglio e Santo Stefano Ticino hanno costituito un’associazione di enti locali che svilupperà una Comunità di energia rinnovabile (CER).

A far da incubatore a ‘CER Ovest Milanese’ è stata Asm, grazie all’importante know-how in materia di energie rinnovabili acquisito nel corso degli anni e alla professionalità delle sue prime linee, a partire dal direttore generale Aldo Amadori. L’azienda partecipata ha posto le basi e costruito la cornice che hanno portato all’importante traguardo della firma dell’atto costitutivo.

Il valore aggiunto del fattore umano è stato sottolineato dal presidente e amministratore delegato di Asm, avvocato Andrea Zanardi: “La partenza del progetto ’CER Ovest Milanese’ è motivo di grande soddisfazione per l’azienda. Siamo stati gli incubatori del progetto e abbiamo investito tempo, competenze e risorse convinti delle potenzialità dell’iniziativa. Un ringraziamento particolare va alla consigliera Valeria Sanasi per l’impegno profuso e ai componenti dello staff: le dottoresse Lorenza Puricelli e Domenica Contartese e l’ingegner Fabrizio Dimi”.

Gli obiettivi della comunità

La Comunità energetica rinnovabile Ovest Milanese si propone obiettivi ambiziosi nell’ambito della produzione e della condivisione a livello locale dell’energia prodotta da fonti rinnovabili.

‘CER Ovest Milanese’ punta al coinvolgimento di aziende private, enti del terzo settore e altre realtà del territorio, per consolidare il percorso verso un modello di sviluppo più sostenibile, partecipato e attento all’ambiente.

L’importanza della collaborazione tra Asm e Comuni è stata sottolineata dal direttore generale di Asm Aldo Amadori: “Siamo soddisfatti di avere contribuito alla costituzione di ‘CER Ovest Milanese’ e, in collaborazione con i Comuni, siamo pronti a iniziare questo nuovo e impegnativo percorso”.

‘CER Ovest Milanese’ rappresenta un esempio virtuoso di come enti pubblici di diverso livello possano unirsi per generare benefici ambientali, economici e sociali per i cittadini, riducendo i costi energetici e favorendo la transizione ecologica del territorio.