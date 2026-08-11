Arriva a Legnano il servizio raccolta degli oli esausti

Il Comune di Legnano potenzia con un nuovo servizio la raccolta dei rifiuti; in arrivo i contenitori per l’olio vegetale

È in arrivo un nuovo servizio nella raccolta dei rifiuti a Legnano: la giunta comunale ha approvato, con un atto di indirizzo, la proposta di Aemme Linea Ambiente di attivare la micro-raccolta di olio vegetale esausto da realizzarsi con il posizionamento di appositi contenitori sul territorio comunale.

«In questi anni l’amministrazione comunale ha collaborato con Aemme Linea Ambiente per migliorare l’igiene urbana inserendo novità all’interno dei servizi esistenti e introducendo servizi aggiuntivi per rispondere meglio a quelle criticità e necessità raccolte grazie al lavoro di ascolto dell’utenza e all’impegno sul campo del personale di ALA e della nostra Polizia locale -ricorda Giacomo Pigni, assessore alla Sostenibilità ambientale. Con questo nuovo servizio, che riguarda una tipologia di rifiuto domestico -olii e grassi residui dalla cottura degli alimenti- fino a oggi raccolto in minima parte nella cisterna presente nella piattaforma ecologica di via Novara, puntiamo a migliorare qualità ed efficienza della raccolta rifiuti con benefici per l’ambiente, visto che gli olii vegetali esausti sono classificati come rifiuti di tipo speciale, per i quali è necessario lo smaltimento attraverso degli operatori autorizzati. La presenza sul territorio cittadino di sei punti di raccolta permetterà di recuperare e smaltire correttamente sostanze che, altrimenti, provocherebbero danni ambientali».