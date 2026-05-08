Quando l’educazione ambientale esce dai libri di testo per trasformarsi in esperienza viva, il risultato è un fermento di entusiasmo e consapevolezza. Si è concluso con successo presso la Scuola Secondaria di Primo Grado “A. Manzoni” di Legnano il progetto didattico “Api e Biodiversità”, un percorso che ha coinvolto tutte le classi seconde in un viaggio alla scoperta dell’ecosistema e del ruolo vitale degli impollinatori.

Alunni a scuola di natura, successo per il progetto “Api e biodiversità”

L’iniziativa ha visto la partecipazione attiva di Maurizio Borghi, presidente del WWF Insubria, dell’apicoltore Carlo Panara e di Claudio Clemente, che insieme hanno guidato i ragazzi nella comprensione di un microcosmo fragile quanto essenziale per la sopravvivenza del pianeta. La collaborazione tra le Scuole Manzoni e il WWF Insubria rappresenta ormai una solida realtà nel panorama educativo legnanese.

“Crediamo fermamente che l’educazione ambientale debba essere un’esperienza viva. Portare esperti a contatto con gli studenti permette di trasformare i programmi scolastici in azioni concrete, formando cittadini consapevoli capaci di tutelare la biodiversità partendo dal proprio territorio”, ha spiegato la scuola.

I passaggi teorici e pratici

Il progetto ha alternato momenti di approfondimento teorico a laboratori manuali ad alto coinvolgimento. Durante le sessioni in aula, è stata analizzata l’importanza dell’apicoltura per la sicurezza alimentare e la varietà floreale.

Il momento più dinamico è stato dedicato alla realizzazione delle “seed bombs” (palle di semi): i ragazzi, supportati da insegnanti motivate, hanno manipolato terra e argilla per creare piccoli concentrati di vita. Questi manufatti verranno utilizzati per arricchire la biodiversità del giardino della scuola, lasciando un segno tangibile del percorso svolto.

La conclusione del progetto anticipa un appuntamento globale di rilievo: la Giornata Internazionale delle Api, che si celebrerà il prossimo 20 maggio. L’iniziativa delle Scuole Manzoni si inserisce perfettamente in questo contesto, sensibilizzando i giovani sulle minacce che gravano sugli impollinatori e sulla fragilità del nostro ecosistema.