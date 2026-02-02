Allerta truffe: finto pagoPA anche ad Abbiategrasso

Il Comando di Polizia Locale di Abbiategrasso segnala un nuovo tentativo di truffa attraverso attacchi informatici mirati, una situazione simile si era già verificata in passato. Negli ultimi giorni, alcuni cittadini hanno riferito di aver ricevuto false notifiche di sanzioni stradali inviate tramite SMS ed e-mail.

Come comportarsi

Dal comando di via Trento qualche suggerimento per evitare di essere vittime di queste truffe.

“I truffatori utilizzano comunicazioni che imitano perfettamente quelle istituzionali, simulando una multa per infrazione al Codice della Strada. Il messaggio contiene un link che rimanda a un portale web fittizio, graficamente identico all’interfaccia ufficiale di pagoPA – precisano – Usano un linguaggio formale: grammatica curata e riferimenti numerici simili ai veri codici di violazione. Pressione psicologica: minacce di rincari immediati o perdita di punti sulla patente. Urgenza: richiesta di pagamento entro pochissimi giorni per evitare sanzioni maggiori. L’obiettivo è unico: sottrarre i dati della vostra carta di credito o le credenziali di accesso al conto corrente”

Le linee guida

Per non cadere in trappola, è fondamentale seguire queste linee guida: Non cliccare sui link: non aprite mai collegamenti ipertestuali contenuti in SMS o e-mail sospette. Verifica il dominio: il portale ufficiale di pagamento è esclusivamente checkout.pagopa.it. Se l’indirizzo nella barra del browser è diverso, chiudete immediatamente la pagina. Controlla il “lucchetto”: verificate sempre la presenza del certificato di sicurezza HTTPS (l’icona del lucchetto accanto all’URL). pagoPA non chiede dati via SMS: ricordate che pagoPA e la Pubblica Amministrazione non richiedono mai l’inserimento di dati sensibili o bancari attraverso messaggi diretti per “verificare” la vostra identità. L’urgenza estrema è poi il primo segnale di un tentativo di phishing. Le notifiche ufficiali seguono canali certi (come l’App IO o la raccomandata AR).

Chiunque abbia ricevuto una comunicazione sospetta o pensi di essere stato vittima di una truffa, non effettuare alcun pagamento e contatta immediatamente il Comando di Polizia Locale o le Forze dell’Ordine per una verifica.