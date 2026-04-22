In occasione della Festa della Liberazione di sabato 25 aprile, il servizio di raccolta rifiuti gestito da AEMME Linea Ambiente subirà alcune variazioni nei Comuni serviti.

25 aprile: variazioni della raccolta rifiuti nei Comuni di Aemme Linea Ambiente

Nei Comuni di Legnano, Canegrate, Parabiago e Magnago gli operatori non saranno in servizio: le raccolte previste per sabato 25 aprile saranno recuperate lunedì 27, insieme a quelle già in calendario nella stessa giornata. Per questo motivo, i cittadini sono invitati a esporre i rifiuti la sera di domenica 26.

A Gallarate non sarà effettuato alcun servizio nella giornata festiva del 25. Le raccolte seguiranno invece questo calendario: umido, martedì 28; rifiuti indifferenziati, mercoledì 29; plastica e vetro, sabato 2 maggio.

I Comuni senza variazioni

Nei seguenti Comuni i servizi previsti per sabato 25 saranno invece svolti regolarmente: San Giorgio su Legnano (umido e rifiuti indifferenziati), Turbigo (umido e rifiuti indifferenziati), Castellanza (umido e rifiuti indifferenziati), Rescaldina (carta), Cornaredo (carta e vetro in zona B), Magenta (umido, plastica, vetro, carta e rifiuti indifferenziati).

Nessuna variazione, infine, nei Comuni di Arconate, Buscate, Boffalora sopra Ticino, Cuggiono, Dairago, Ossona, Robecchetto con Induno e Villa Cortese, dove il sabato non sono previsti servizi di raccolta.

Nella giornata di sabato 25, inoltre, tutte le piattaforme ecologiche e i centri di raccolta dei Comuni serviti da AEMME Linea Ambiente resteranno chiusi al pubblico.