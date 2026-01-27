Zona rossa attorno al polo di Rho Fiera Milano per tutta la durata delle Olimpiadi

Da lunedì 2 fino al 22 febbraio zona rossa attorno a Rho Fiera Milano per tutta la durata dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. Presidi rafforzati nei pressi della pista di speed skating e dell’arena per l’hockey.

La decisione è stata presa dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, alla presenza del sindaco di Milano Giuseppe Sala, dei vertici territoriali delle Forze di Polizia e dei referenti di Fondazione Milano Cortina. Per il Comune di Rho era presente l’assessore Alessandra Borghetti. «La zona rossa viene abitualmente istituita durante importanti eventi espositivi di Fiera Milano, nel caso delle Olimpiadi la sicurezza è da tutelare con la massima attenzione – afferma il sindaco Andrea Orlandi – Ringrazio la Prefettura per il coinvolgimento del nostro territorio e tutte le forze dell’ordine, la Polizia Locale e la Protezione civile che saranno impegnati a tutelare atleti e pubblico durante i Giochi Olimpici Invernali, che si inaugureranno fra pochi giorni».

Le misure definite hanno lo scopo di garantire il sicuro e ordinato svolgimento delle numerose manifestazioni previste, con una specifica attenzione alla sicurezza urbana, all’abusivismo, alla pianificazione della mobilità e alla tutela dell’incolumità pubblica. E’ stato disposto il divieto di sorvolo al traffico aereo privato e di droni sull’intero territorio del Comune di Rho. L’ordinanza prevede il divieto di stazionamento a carico di soggetti già segnalati all’autorità giudiziaria per reati contro la persona, contro il patrimonio e in materia di stupefacenti e che in dette aree possano determinare con le loro condotte un concreto pericolo per la sicurezza pubblica.

Queste le zone della città interessate dalla zona rossa: quartiere fieristico Zona A: viale degli Alberghi, viale Porta Est, viale Porta Ovest, viale delle Ferrovie, via Lombardia Sud. Quartiere fieristico Zona B: piazza Costellazione, via Achille Grandi. Quartiere fieristico Zona C: via Risorgimento, via Venanzio Buzzi, via Giuseppe Di Vittorio, via Ezio Vanoni, via Eugenio Curiel, via Fratelli Vigorelli, via Fratelli Cervi.