«Zia hai il diavolo in casa», encomio per la Polizia Locale

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Il Comandante della Polizia Locale di Rho, Antonino Frisone, e alcuni agenti del Comando Savarino di corso Europa hanno ricevuto l’encomio solenne per le indagini che portarono in marzo all’arresto di un 51enne che aveva convinto la zia della presenza del demonio in casa per spingerla ad andarsene e ottenere l’eredità.

L’encomio consegnato a Bologna nel corso dell’Expol 2026

L’importante riconoscimento è stato consegnato a Bologna nel corso dell’Expol 2026 la due giorni di settore organizzata a Bologna. Tra i 47 encomi pubblici per le attività di sicurezza e polizia giudiziaria assegnati, sono state solo 4 le menzioni speciali d’onore concesse dal comitato tecnico scientifico: un merito ulteriore per il Comando rhodense. Un encomio è andato ai singoli operatori e uno al Comando, per una specifica indagine; a questi si è aggiunta la menzione d’onore per la grande attività svolta a tutela della sicurezza della comunità. Una vicenda in cui la Polizia Locale ha collaborato strettamente con i Carabinieri.

“Per l’eccezionale attività professionale condotta”

Questo il testo dell’encomio: «Per l’eccezionale attività professionale condotta nel corso dell’anno 2025-2026 con impegno instancabile e attaccamento al servizio del territorio quale esempio luminoso di dedizione alla sicurezza della propria comunità». La speciale menzione d’onore è stata assegnata «Per la straordinaria abnegazione al dovere e alla causa della giustizia con gratitudine per la passione profusa e fiduciosi che l’impegno continuerà a ispirare e proteggere le generazioni future»

Telecamere nascoste hanno ripreso le azioni dell’uomo, smascherando la truffa

La vicenda del nipote che voleva truffare la zia scosse l’intera comunità cittadina: partiti da una segnalazione, i primi accertamenti della Polizia Locale hanno portato all’arresto di un uomo di 51 anni. Aveva convinto la zia 86enne che la sua casa fosse infestata dal demonio. Suo obiettivo era costringerla ad andarsene per ottenere l’eredità. L’uomo aveva fatto vivere l’anziana in un incubo costante, provocando piccoli incendi improvvisi e facendo sparire le sue medicine. Telecamere nascoste hanno ripreso le azioni dell’uomo, smascherando la truffa.

Il Sindaco Orlandi: Mi complimento con gli agenti e il comandante una vicenda davvero complessa

Encomio che ha soddisfatto anche il primo cittadino Andrea Orlandi «Dopo Napoli e Bergamo, ora Bologna – commenta il Sindaco Andrea Orlandi – L’ennesimo premio ricevuto dal Corpo testimonia il riconoscimento a livello nazionale delle attività svolte dalla Polizia Locale di Rho per l’operatività e l’impegno profuso volto alla sicurezza della cittadinanza e del territorio. Mi complimento con gli agenti e il comandante per la gestione di una vicenda davvero complessa, che ha visto come vittima una persona anziana e fragile. Ringrazio tutti per queste indagini e per il lavoro quotidiano svolto sul territorio»